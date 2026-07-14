Primera salida oficial de la Selección Colombia luego de la eliminación en el Mundial 2026: ¿cuál fue?

La Selección Colombia tenía el sueño de volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo, pero le dijo adiós al certamen disputado en Canadá, Estados Unidos y México en octavos de final.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentaron en esa fase a Suiza y, luego de que no se pudo romper el 0-0 en 120 minutos, perdieron 4-3 en la tanda de penales.

Quintero, Campaz y Díaz acertaron sus cobros, mientras que Dávinson Sánchez lo estrelló en el horizontal y a Juan Camilo Hernández se lo atajó el arquero Kobel.

Ahora, tras el desenlace en el torneo más importante de selecciones, se está analizando la continuidad de Néstor Lorenzo, a quien el 31 de julio se le cumple el contrato firmado.

Sin embargo, antes de que se conozca la decisión final con el estratega extranjero, se oficializó una salida en la 'tricolor'. ¿Cuál fue?

Ya es oficial la salida de Luis Amaranto Perea de la Selección Colombia

Como se había dado a conocer hace un par de meses, Luis Amaranto Perea sería el director técnico que llegaría a impartir orden en el Independiente Medellín.

En consecuencia, tras su retorno al país, el exjugador se presentó en la sede del 'poderoso' en la mañana del lunes 13 de julio y dirigió su primera práctica.

"Hola, profesor. Bajo las órdenes de Luis Amaranto Perea, el 'Medallo' entrenó este lunes en su sede deportiva", escribió el club en sus redes sociales.

"Qué alegría tenerte en casa, profesor", agregó el elenco 'poderoso' en una publicación posterior.

¿Cómo fue el camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugó cinco partidos en la Copa del Mundo y consiguió los siguientes resultados:

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