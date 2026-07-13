CANAL RCN
Economía

SENA abre inscripciones para cursos gratis de inglés virtual: así puede registrarse en julio

El SENA abrió inscripciones para sus cursos virtuales gratis de inglés. Conozca quiénes pueden aplicar, los requisitos y cómo registrarse para obtener certificación.

Inglés en el SENA
Foto: Magnific

Noticias RCN

julio 13 de 2026
07:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene abierta su convocatoria para quienes deseen fortalecer el inglés mediante English Does Work, un programa completamente gratuito y virtual dirigido a colombianos dentro y fuera del país.

SENA abrió inscripciones para cursos gratuitos de inglés: así puede estudiar de forma virtual con certificado
RELACIONADO

SENA abrió inscripciones para cursos gratuitos de inglés: así puede estudiar de forma virtual con certificado

La iniciativa permite estudiar con horarios flexibles y obtener un certificado al finalizar cada nivel.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA y cada nivel cuenta con requisitos específicos que deben consultarse antes de postularse.

¿Qué es English Does Work y quiénes pueden inscribirse?

English Does Work es el programa de formación virtual en inglés del SENA, creado para fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas de los colombianos sin importar su nivel de conocimiento.

El curso es 100 % virtual, gratuito y está diseñado para que los estudiantes avancen a su propio ritmo, gracias a una metodología práctica y flexible.

La formación está compuesta por 13 niveles, desde el Level 1 hasta el Level 13, los cuales siguen los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Al completar todo el programa, se espera que el aprendiz alcance un nivel intermedio de dominio del idioma.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de la plataforma Zajuna del SENA y verificar los requisitos correspondientes al nivel que desean cursar.

Beneficios de estudiar inglés gratis con el SENA

Uno de los principales atractivos de este programa es su flexibilidad. Al tratarse de una formación virtual, los estudiantes pueden acceder a la plataforma las 24 horas del día, lo que facilita combinar el aprendizaje con el trabajo, los estudios o cualquier otra actividad.

Educación en inglés desde los tres años, la nueva apuesta escolar inmersiva en Valledupar
RELACIONADO

Educación en inglés desde los tres años, la nueva apuesta escolar inmersiva en Valledupar

Además, cada nivel incluye recursos interactivos, actividades prácticas y el acompañamiento permanente de un instructor que orienta el proceso y resuelve dudas tanto académicas como técnicas.

Los participantes también pueden asistir a sesiones explicativas en vivo o revisar las grabaciones cuando su tiempo lo permita.

Otro de los beneficios es la posibilidad de interactuar con aprendices de diferentes regiones del país, fortaleciendo así las habilidades comunicativas en inglés.

Con esta convocatoria, el SENA continúa ampliando las oportunidades de formación gratuita para miles de colombianos que buscan mejorar su perfil profesional y aumentar sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

¿Cómo comprar un carro sin riesgo de ser estafado? La Dijín activó una plataforma

Acueducto de Bogotá

Voceros responden inquietudes sobre las alzas en los servicios de agua y aseo en Bogotá

Ejército Nacional

¿Lo pueden multar por ser remiso? Esto dice la ley sobre quienes no definieron su situación militar

Otras Noticias

Redes sociales

El límite diario en redes sociales que recomiendan no sobrepasar: podría afectar su salud

La cantidad de tiempo en redes sociales que podría perjudicar su bienestar y salud.

Estados Unidos

Colombiano asilado fue detenido por ICE en Florida pese a tener estatus migratorio en regla

Su familia asegura que Carlos Hugo Betancourt ya cumplió el plazo máximo de 72 horas para permanecer en un centro de procesamiento.

Franco Armani

En medio de lágrimas, Franco Armani deja River Plate y confirma su regreso a Atlético Nacional

Shakira

Shakira rompe un récord mundial en Spotify y hace historia con "Dai Dai"

Animales

Indignante: caballo fue captado cojeando al transportar pesada carreta en Santander de Quilichao