SENA abre inscripciones para cursos gratis de inglés virtual: así puede registrarse en julio

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene abierta su convocatoria para quienes deseen fortalecer el inglés mediante English Does Work, un programa completamente gratuito y virtual dirigido a colombianos dentro y fuera del país.

La iniciativa permite estudiar con horarios flexibles y obtener un certificado al finalizar cada nivel.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA y cada nivel cuenta con requisitos específicos que deben consultarse antes de postularse.

¿Qué es English Does Work y quiénes pueden inscribirse?

English Does Work es el programa de formación virtual en inglés del SENA, creado para fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas de los colombianos sin importar su nivel de conocimiento.

El curso es 100 % virtual, gratuito y está diseñado para que los estudiantes avancen a su propio ritmo, gracias a una metodología práctica y flexible.

La formación está compuesta por 13 niveles, desde el Level 1 hasta el Level 13, los cuales siguen los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Al completar todo el programa, se espera que el aprendiz alcance un nivel intermedio de dominio del idioma.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de la plataforma Zajuna del SENA y verificar los requisitos correspondientes al nivel que desean cursar.

Beneficios de estudiar inglés gratis con el SENA

Uno de los principales atractivos de este programa es su flexibilidad. Al tratarse de una formación virtual, los estudiantes pueden acceder a la plataforma las 24 horas del día, lo que facilita combinar el aprendizaje con el trabajo, los estudios o cualquier otra actividad.

Además, cada nivel incluye recursos interactivos, actividades prácticas y el acompañamiento permanente de un instructor que orienta el proceso y resuelve dudas tanto académicas como técnicas.

Los participantes también pueden asistir a sesiones explicativas en vivo o revisar las grabaciones cuando su tiempo lo permita.

Otro de los beneficios es la posibilidad de interactuar con aprendices de diferentes regiones del país, fortaleciendo así las habilidades comunicativas en inglés.

Con esta convocatoria, el SENA continúa ampliando las oportunidades de formación gratuita para miles de colombianos que buscan mejorar su perfil profesional y aumentar sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales.