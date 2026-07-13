VIDEO | Noruega hizo un histórico recibimiento a su selección tras su gran Mundial 2026

Noruega vivió este lunes una jornada que quedará grabada en la memoria de sus aficionados. Aunque la selección nacional quedó eliminada en los cuartos de final del Mundial de 2026, cerca de 90.000 personas salieron a las calles de Oslo para rendir homenaje a un equipo que logró la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo.

La fiesta se tomó la plaza frente al Palacio Real, donde miles de hinchas recibieron a los futbolistas con cánticos, banderas y el ya popular "Remo Vikingo", una celebración que se convirtió en uno de los símbolos del combinado noruego durante el torneo.

El "Remo Vikingo" marcó el emotivo homenaje a Noruega

La selección dirigida por Ståle Solbakken regresó a casa dos días después de caer 2-1 ante Inglaterra en el tiempo suplementario de los cuartos de final disputados en Miami. Pese a la eliminación, el ambiente fue de celebración por la histórica campaña.

Cuando el autobús con los jugadores llegó al centro de Oslo, miles de personas comenzaron a realizar de manera sincronizada el famoso "Remo Vikingo", un movimiento que simula remar un barco vikingo y que se popularizó durante el Mundial.

La celebración también contó con la presencia del príncipe heredero Haakon, quien encabezó el homenaje tocando un tambor. El integrante de la familia real había acompañado al equipo incluso durante el partido frente a Inglaterra.

"Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y ver cuánto nos respalda el país", afirmó el capitán Martin Ødegaard en declaraciones a la cadena pública NRK.

Erling Haaland no estuvo en la celebración

Uno de los grandes ausentes fue Erling Haaland. El delantero del Manchester City aterrizó en Noruega durante la mañana, pero no pudo asistir al acto oficial porque debía tomar otro vuelo, según informó NRK.

Antes de abandonar el aeropuerto, el goleador fue fotografiado sosteniendo un llamativo mapache de peluche con una botella de cristal entre sus garras, imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Haaland cerró un Mundial inolvidable con siete goles, siendo una de las principales figuras del torneo y uno de los responsables de que Noruega alcanzara por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Aunque el sueño mundialista terminó en Miami, el recibimiento en Oslo dejó claro que esta generación ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol noruego.