¿Por qué ICE disparó a colombiano de 26 años en Maine? Embajada de Colombia solicita aclaraciones

Un colombiano con permiso de trabajo y número de seguridad social se convirtió el lunes, 13 de julio, en la séptima persona en morir a tiros en una operación de control migratorio, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

Horas después de su fallecimiento, el Departamento de Seguridad Nacional, agencia matriz de ICE, indicó que agentes de Control de Inmigración dispararon en su contra, "temiendo por la seguridad pública".

Y agregó que, para el momento en el que ocurrieron los hechos, estaban "llevando a cabo una vigilancia selectiva de la última dirección conocida de un inmigrante ilegal con una orden final de deportación".

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La Embajada de Colombia en los EE. UU. lamentó lo ocurrido y acompaña a la familia de la víctima:

La víctima fue identificada en un comunicado de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos como Joan Sebastián Guerrero, padre de un menor de tres años que habría sido testigo del ataque.

La misión diplomática en el país señaló que se encuentra en “contacto permanente con la familia (del joven) y con las autoridades competentes de Estados Unidos para facilitar los procedimientos correspondientes”.

Además, solicitó “información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento” y se comprometió a hacer un seguimiento del “caso a medida que avance la investigación”.

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La muerte del joven colombiano a manos del ICE generó nuevas protestas en Maine:

En la tarde y noche del lunes se registraron protestas en Biddeford, en las que al menos 200 personas habrían participado. Antes de concentrarse en Mechanics Park, donde realizaron una velatón, insistieron con pancartas: "¡Fuera ICE de Maine!".

Y es que, el último mes, las redadas de agentes de Control de Inmigración se han intensificado en todo el país, llegando a registrar 70 detenciones por día.

De momento, no han especificado por qué el conductor colombiano pudo haber representado una amenaza, pero un testigo indicó que el parabrisas de su vehículo fue perforado por las balas y, antes de desplomarse, se dirigió a los agentes del ICE, notablemente angustiado, y les dijo: 'Pero intenté parar'.