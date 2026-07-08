Jhon Arias pidió un cambio en la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de frustración entre jugadores e hinchas.

Después del empate sin goles frente a Suiza y la derrota en la tanda de penaltis, una de las voces que más llamó la atención fue la de Jhon Arias, quien hizo una reflexión sobre el presente de la 'Tricolor' y pidió que este golpe sirva para transformar el equipo de cara al futuro.

El futbolista del Palmeiras reconoció que el plantel realizó un torneo competitivo, pero dejó claro que el objetivo debe ser dejar de quedarse a las puertas de los grandes logros.

El mensaje de Jhon Arias tras la eliminación de Colombia

Arias aseguró que la derrota debe convertirse en una oportunidad para corregir el rumbo de la Selección Colombia y dar el salto definitivo en las grandes competiciones.

"Ojalá que esto sea para hacer un cambio en la Selección porque ya está bueno de quedarnos en la puerta y no llegar hasta el último día. Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas, pero nos falta lo humanamente posible para llegar hasta allá", afirmó el extremo colombiano.

El jugador también hizo un balance del desempeño de la 'Tricolor' en el Mundial y reconoció que, pese al esfuerzo del grupo, todavía hay aspectos por mejorar.

"Con la cabeza fría, hicimos un buen Mundial, pero no nos alcanza. Así es el fútbol y nos vamos con un mal sabor, pero con conocimientos sólidos de que algo tenemos que ajustar y corregir. Vamos por un camino en el que más adelante podemos cosechar cosas grandes porque lo merecemos ya", expresó.

"Poco nos importaba Argentina"

Antes del compromiso se habló mucho sobre un posible cruce con Argentina en los cuartos de final. Sin embargo, Arias aseguró que el grupo nunca perdió el foco y que toda la atención estaba puesta en superar a Suiza.

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"Muy respetuosamente hablando, poco nos importaba Argentina, porque para enfrentarnos a ellos teníamos que ganar hoy. No servía de nada pensar en eso, hicimos nuestra tarea y estamos muy enfocados en que hoy Suiza sería un rival durísimo", explicó.

Las palabras de Jhon Arias reflejan la autocrítica que quedó en el vestuario colombiano tras una nueva eliminación en una instancia definitiva. Ahora, la Selección deberá iniciar un proceso de análisis y renovación con la mirada puesta en las próximas Eliminatorias y en el objetivo de volver a competir por un título internacional.