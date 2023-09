Eliminatorias suramericanas 2026: así se jugará la primera fecha de partidos

El jueves 7 de septiembre del 2023 comenzará un nuevo camino para las diez selecciones de Sudamérica en las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, el cual se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Ese día se jugará la primera fecha de las clasificatorias, donde todos los combinados nacionales darán el puntapié inicial para luchar por su objetivo.

Cabe destacar que el formato de las Eliminatorias Conmebol permanece igual, con todos los equipos enfrentándose dos veces, para un total de 18 fechas. Sin embargo, lo que cambia es la cantidad de equipos clasificados, ya que la Fifa cambió la cantidad de participantes en la Copa del Mundo.

A partir del Mundial del 2026, el campeonato se disputará entre 48 selecciones, aumentando así 16 cupos de los 32 que participaron desde 1998 hasta el 2022. Este aumento de equipos significa que todas las confederaciones tendrán mayor número de cupos para equipos participantes. Anteriormente, Conmebol tenía cuatro cupos directos y un repechaje, pero ahora tendrá seis cupos directos y un repechaje, lo que significa que solo tres selecciones no clasificarían al Mundial (cuatro en caso de que el equipo en repechaje pierda).

Así las cosas, aumentan las chances para que los equipos sudamericanos asistan a la cita mundialista.

Programación primera fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias rumbo al Mundial tendrán sus primeras dos fechas en septiembre, con el partido inaugural siendo Paraguay vs. Perú.

Esta es la programación para la primera fecha de las Eliminatorias (en hora colombiana:

Jueves 7 de septiembre

Paraguay vs. Perú - 5:30 de la tarde

Colombia vs. Venezuela - 6:00 de la tarde

Argentina vs. Ecuador - 7:00 de la noche

Viernes 8 de septiembre

Uruguay vs. Chile - 6:00 de la tarde

Brasil vs. Bolivia - 7:45 de la noche