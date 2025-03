Los tres partidos en los que David González se juega el puesto en Millonarios

Millonarios atraviesa uno de sus momentos más difíciles en los últimos años. Tras su temprana eliminación en la Copa Sudamericana a manos del Once Caldas y los malos resultados en la liga local frente a equipos como Independiente Medellín, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, las alarmas están encendidas en el conjunto ‘embajador’.

Eliminación temprana y sinsabores en la liga

El golpe más duro para Millonarios fue su pronta despedida de la Copa Sudamericana, un torneo en el que el equipo capitalino tenía grandes expectativas. La derrota ante Once Caldas evidenció problemas defensivos y falta de efectividad en ataque, generando cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y las decisiones tácticas del entrenador David González.

En el torneo local, los resultados tampoco han sido alentadores. Derrotas ante rivales directos y una falta de contundencia han encendido el descontento en la hinchada. La caída frente a Independiente Medellín y los traspiés contra Deportivo Cali y Junior de Barranquilla han dejado al equipo en una posición incómoda en la tabla de posiciones, alejándose de los primeros lugares.

Crecen las dudas sobre el proceso de David González

El entrenador David González asumió el mando de Millonarios en este semestre con la promesa de darle un nuevo aire al equipo. Sin embargo, el bajo rendimiento ha incrementado la incertidumbre entre los aficionados, quienes comienzan a cuestionar si el técnico es la mejor opción para liderar el proyecto.

Las próximas jornadas serán clave para determinar el futuro del equipo y del proceso de González. Si los resultados no mejoran, la presión podría aumentar, e incluso la directiva tendría que tomar decisiones drásticas.

El próximo encuentro de Millonarios será frente a Águilas Doradas en el Nemesio Camacho el Campín, el domingo 16 de marzo. De no conseguir la victoria frente a un modesto Águilas de Rionegro, la presión recaerá para los dos clásicos capitalinos venideros frente a Santa Fe, donde si los albiazules no dejan una buena imagen, seguramente el proceso de David González no tendrá mucho de donde sostenerse y la presión de la hinchada hará tomar decisiones de la junta directiva.