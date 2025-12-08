CANAL RCN
PSG vs. Tottenham, Supercopa de Europa: fecha, hora y TV en Colombia

PSG y Tottenham protagonizarán la gran primera final de Europa en esta temporada. Prográmese para el partidazo.

PSG
FOTO: AFP

agosto 12 de 2025
04:00 p. m.
Este miércoles 13 de agosto, el Bluenergy Stadium de Italia será testigo de la primera gran final europea de la temporada. París Saint-Germain y Tottenham Hotspur se medirán en la disputa por la Supercopa de Europa, un trofeo que enfrenta al campeón de la UEFA Champions League contra el monarca de la UEFA Europa League.

El PSG, que llega como flamante campeón de la Champions, parte como favorito tras un cierre de campaña brillante y un sólido desempeño en el último Mundial de Clubes disputado en los Estados Unidos. Con un plantel repleto de figuras y una ofensiva de alto calibre, los parisinos buscarán añadir un título más a su vitrina y comenzar la temporada con un mensaje claro: quieren dominar nuevamente en Europa.

Tottenham, por la sorpresa y la gloria

El Tottenham, campeón de la Europa League, afronta el duelo con la ilusión de demostrar que puede competir al más alto nivel. Los londinenses, que tuvieron una campaña europea destacada, llegan con una plantilla que combina experiencia y juventud, y con la motivación de conquistar su primer gran título continental ante un rival de máxima exigencia. El entrenador ha dejado claro que su equipo no se conforma con llegar a la final y que buscarán imponer su estilo de juego desde el primer minuto.

La diferencia en la jerarquía de las plantillas no intimida a los Spurs, que confían en su disciplina táctica, intensidad en la presión y capacidad para aprovechar espacios. Para ellos, ganar la Supercopa sería un impulso anímico y deportivo de gran valor para toda la temporada.

Un choque de estilos en Italia

Más allá de los títulos en juego, el partido promete un atractivo enfrentamiento de estilos. El PSG, con su fútbol ofensivo y posesión dominante, contra un Tottenham pragmático, rápido en las transiciones y fuerte en el juego aéreo. La cita en el Bluenergy Stadium será, sin duda, un espectáculo que marcará el inicio oficial del fútbol de élite europeo en la temporada 2024-2025.

El encuentro, que se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), será transmitido para el país por ESPN y Disney+.

