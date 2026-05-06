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¿Qué necesita la Selección Colombia Femenina para ser campeonas de la Liga de Naciones?

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia sueña con el título de la primera edición de la Liga de Naciones de Conmebol y se jugará el primer puesto ante Argentina.

Gisella Robledo Selección Colombia Liga de Naciones
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 05 de 2026
08:02 p. m.
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Este viernes 5 de junio, la Selección Colombia Femenina logró clasificar al Mundial de Brasil de 2027, luego de vencer a Uruguay por 1-0 en la penúltima fecha del campeonato, consiguiendo quedarse con el cupo a la cita orbital de manera anticipada.

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Sin embargo, este no es el único objetivo que tiene trazado el combinado nacional, pues llegaron a la última jornada siendo líderes de la tabla de posiciones, por lo que dependen de sí mismas para quedarse con el título al asegurar ese primer puesto.

Las cuentas de Colombia para ser campeonas de la Liga de Naciones

Para que la Selección Colombia logre coronarse como la primer campeona de este certamen organizado por Conmebol, necesitará imponerse frente a Paraguay en condición de visitante en un partido programado para este 9 de junio, con horario por definir.

En caso de no sumar los 3 puntos, necesita que Argentina no gane en su encuentro frente a Ecuador, también como visitante. Si Colombia empata, ambas llegarían a 18 puntos, pero las 'gauchas' tienen mejor diferencia de gol.

En resumidas cuentas, Colombia debe ganar ante Paraguay y en caso de no conseguirlo, necesita que Argentina no pase del empate.

¿Dónde ver el Paraguay vs. Colombia en la Liga de Naciones Femenina?

La trasmisión del partido donde la Selección Colombia se podría consagrar, será a través de la señal del Canal RCN en su señal principal, así como en el canal de YouTube de Deportes RCN y en la app del Canal RCN en el botón 'Deportes'.

Se espera que en las próximas horas la Conmebol oficialice la hora de programación para los dos partidos donde estarán ambas selecciones contendientes por el título.

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