Video | Así quedó el reloj que Yeison Jiménez llevaba durante el accidente aéreo

Ocho meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, continúan conociéndose detalles relacionados con el cantante de música popular.

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra el estado en el que quedó el reloj que, según se explica en la grabación, llevaba puesto el día del accidente aéreo.

Las imágenes llaman la atención de los seguidores del artista no solo por los daños que presenta la pieza, sino por la posición en la que quedaron sus manecillas. El accesorio será sometido a un proceso de restauración.

Así quedó el reloj que llevaba Yeison Jiménez

Según la explicación compartida en el video, el reloj, que tenía un baño de oro, estuvo expuesto a altas temperaturas y sufrió importantes afectaciones.

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La batería quedó completamente dañada y varios de sus componentes electrónicos deberán ser reemplazados para intentar recuperar su funcionamiento. La máquina interna también resultó afectada debido al calor.

Pese al deterioro, la intención es restaurar el reloj de Yeison Jiménez, conservando una pieza que adquirió un importante valor sentimental tras la muerte del cantante.

¿A qué hora se detuvo el reloj de Yeison Jiménez?

Uno de los detalles que más llamó la atención está relacionado con las manecillas. Aunque el mecanismo sufrió graves daños, estas quedaron ubicadas entre las 4:00 y las 4:10 de la tarde.

De acuerdo con lo manifestado en el video, ese horario coincidiría con el momento en el que ocurrió el accidente aéreo.

La aparición del accesorio se conoce mientras el entorno artístico de Yeison Jiménez continúa trabajando para mantener vigente su legado musical, pues recientemente también se conocieron novedades sobre ‘El Aventurero’, la banda que acompañó al cantante, y el artista que interpretará sus canciones en esta nueva etapa, llamado Cristian García.