Este fue el último partido de James Rodríguez en el FPC

El 10 de noviembre de 2007 quedó grabado como una fecha histórica para el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Aquel día, un joven zurdo de apenas 16 años disputó su último encuentro en canchas locales vistiendo la camiseta del Envigado F. C., antes de emprender un viaje de casi dos décadas por las ligas más prestigiosas del mundo.

El escenario de la despedida fue el encuentro de vuelta de la gran final de la Primera B frente a Academia F. C., disputado en Bogotá.

Este fue el último partido de James en el FPC

El partido de vuelta llegó tras un triunfo 2-1 a favor del conjunto naranja en la ida. Sin embargo, la vuelta en la capital no arrancó de forma sencilla para el equipo antioqueño. Apenas a los seis minutos de juego, Ricardo Laborde anotó para Academia F. C., lo que igualaba la serie global y ponía en aprietos el anhelado regreso a la máxima categoría.

La reacción del cuadro naranja no tardó en llegar. A los 28 minutos del primer tiempo, Ormedis Madera marcó el gol del empate que le devolvía la ventaja en la serie a Envigado. Ya en la parte complementaria, Giovanni Moreno sentenció el encuentro al firmar el 2-1 final (4-2 en el marcador global). Con este resultado, el club antioqueño no solo levantó el trofeo de campeón de la segunda división, sino que selló de forma directa su ascenso a la Primera A para la temporada 2008.

Durante ese compromiso, James Rodríguez volvió a dar destellos de la calidad técnica que lo caracterizó desde sus inicios en el Babyfútbol, sirviendo como pieza fundamental en la campaña del conjunto dirigido por Jesús 'Kiko' Barrios. Tras la consagración y con la copa en mano, la joya de la cantera de los 'Héroes del Envigado' cerró su primera etapa en la liga colombiana para dar el salto internacional hacia Banfield de Argentina.

Casi 19 años después de aquella consagración en Bogotá, el retorno del mediocampista de la Selección Colombia para vestir los colores de Atlético Nacional vuelve a poner bajo el reflector su último registro oficial en el país, cerrando un ciclo que comenzó con el ascenso de Envigado y renace en la Liga BetPlay.