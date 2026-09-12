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Revelan cómo torturaron y asesinaron al periodista Mateo Pérez: un chat en su celular fue su sentencia

Alias Víctor Chalá ordenó el asesinato del periodista de 24 años tras encontrar una conversación con un militar en su celular.

Yhonay Díaz

septiembre 12 de 2026
03:03 p. m.
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A 130 días del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, en zona rural de Briceño, Antioquia, la Fiscalía reveló nuevos y escalofriantes detalles sobre las últimas horas de vida del joven comunicador de 24 años.

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Estos datos que serían clave para esclarecer el atroz crimen se conocieron durante la audiencia de imputación contra John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Mateo Pérez Rueda tenía 24 años y era creador del medio digital El Confidente de Yarumal, en Antioquia. Su asesinato, ocurrido en mayo conmocionó al gremio y encendió las alarmas sobre la situación de seguridad de los comunicadores en zonas de presencia de grupos armados ilegales.

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Detalles del atroz crimen del periodista Mateo Pérez

De acuerdo con la investigación, alias Víctor Chalá se habría desplazado hasta el lugar donde mantenían retenido al periodista para interrogarlo personalmente sobre su presencia en la zona.

Durante el interrogatorio, el cabecilla disidente tomó el celular de la víctima y revisó sus conversaciones.

"Al encontrar allí registros de un contacto o conversación con un miembro del Ejército Nacional, procede a informarlo afirmando que era un sapo", reveló la Fiscalía durante la diligencia.

El fiscal detalló que Chalá Torrejano "interrogó a Mateo Pérez Rueda si tenía alguien con quien comunicarse o con quien comunicarse, a efectos de poder confirmar su ocupación, a lo que Mateo Pérez Rueda contestó negativamente".

Ante esta negativa y el hallazgo de las conversaciones con el militar, el cabecilla ordenó su ejecución.

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Así torturaron al periodista Mateo Pérez antes de asesinarlo

El periodista recibió dos disparos en una pierna y en uno de sus hombros con el objetivo de obligarlo a entregar información.

La Fiscalía aseguró que, además de alias Víctor Chalá, otros dos integrantes de la estructura señalados como alias Macho y alias Flor también le dispararon al joven comunicador.

Previo al asesinato, el cabecilla ordenó a varios de sus hombres cavar una fosa para esconder el cuerpo. Mateo Pérez fue enterrado en el sector y su cuerpo fue recuperado dos días después por una comisión humanitaria.

El celular, la billetera y otros documentos personales del periodista no fueron encontrados. Únicamente apareció su chaleco de prensa colgado en la rama de un árbol.

John Edison Chalá Torrejano fue imputado por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todas estas conductas agravadas, además de fabricación, tráfico o porte de arma. El procesado no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

Informaciones apuntan a que el periodista Mateo Pérez habría sido asesinado por disidencias de 'Calarcá'
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