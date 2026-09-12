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Atlético Nacional lo confirmó: así será la presentación de James en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional confirmó la presentación oficial de James Rodríguez en el Atanasio Girardot. El evento será este domingo ante Águilas Doradas.

Foto: edición con fotos de Atlético Nacional

Sebastián Montañez

septiembre 12 de 2026
12:59 p. m.
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Atlético Nacional prepara una jornada especial para presentar a James Rodríguez ante la hinchada verdolaga.

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Después de oficializar su fichaje y realizar la presentación ante los medios de comunicación, el capitán de la Selección Colombia tendrá este domingo 13 de septiembre su primer gran encuentro con los aficionados en el estadio Atanasio Girardot.

El evento se realizará a las 2:45 p.m. previo al partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay. El compromiso está programado para las 4:05 p. m., horario confirmado en el calendario oficial del conjunto antioqueño.

¿Cómo será la presentación de James Rodríguez en el Atanasio Girardot?

A través de un comunicado, Nacional confirmó que James será presentado oficialmente ante su público este domingo, aunque no detalló el horario exacto ni todos los actos que harán parte del recibimiento.

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“Mañana el Atanasio Girardot será escenario de un momento histórico para Atlético Nacional: la presentación oficial de James Rodríguez como nuevo jugador Verdolaga”, informó la institución.

El club invitó a sus seguidores a acompañar al volante colombiano y confirmó que la boletería para el encuentro continúa disponible.

“Invitamos a nuestra hinchada a acompañarnos en el estadio y ser parte de este momento. La boletería para el partido ya está disponible y quienes aún no se han abonado tienen hasta mañana para hacerlo”, agregó.

Los precios de las entradas para Nacional vs. Águilas Doradas parten desde los $48.213, incluido el servicio, para las tribunas Norte y Sur.

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Nacional prepara otro detalle para recibir a James
La llegada del ‘10’ también estará acompañada por una iniciativa para los aficionados que quieran tener su nueva camiseta.

Según explicó Nacional, “quienes compren su camiseta en Tienda Verde podrán llevarse gratis el estampado de nombre y número”.

James regresa al fútbol colombiano después de cerca de dos décadas desarrollando su carrera en el exterior. El mediocampista, de 35 años, firmó contrato con Atlético Nacional hasta el 30 de junio de 2027.

Su posible participación frente a Águilas Doradas todavía dependerá de la decisión deportiva del cuerpo técnico.

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