¿Por qué el iPhone 17 subió de precio? Usuarios que querían la versión anterior más económica se llevaron sorpresa

El pasado 9 de septiembre, Apple lanzó oficialmente el iPhone 18 junto con otros nuevos artículos tecnológicos que prometen ser tendencia el próximo año; además de la nueva versión del teléfono celular, presentaron el iPhone Duo, su primer móvil plegable, el Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

Como es costumbre, siempre que sale una nueva actualización del famoso teléfono, algunos usuarios aprovechan para adquirir la versión anterior, que en ciertos casos es muy parecida a la nueva, a un valor más bajo del que estaba en los establecimientos comerciales. Sin embargo, este año fue la excepción.

¿Por qué el iPhone 17 subió de precio?

Un día después del lanzamiento del iPhone 18, compradores se vieron sorprendidos al notar que la versión anterior subió 100 dólares; el teléfono de 256 GB pasó de costar 799 a 899 dólares.

La compañía también tomó la decisión de retirar del mercado a los modelos 17 Pro y 17 Pro Max con el fin de darle paso a la nueva versión presentada.

Según expertos, el principal motivo del aumento de precio se debe a la alta demanda que las memorias RAM han tenido en el último tiempo para su uso en dispositivos electrónicos y el desarrollo de inteligencia artificial.

Además, otro de los posibles motivos a los que se le atribuye el aumento de precio es que el lanzamiento del iPhone 18 en su versión estándar se retrasó, por lo que el 17 sigue siendo el dispositivo principal de la compañía.

iPhone 18 saldrá a la venta el 18 de septiembre en Colombia

En comunicado oficial publicado por Mac Center, el distribuidor autorizado de Apple en Colombia, confirmó que la venta general del iPhone 18 iniciará el 18 de septiembre con un precio inicial de $5.699.000 para la versión estándar de 256 GB y de $6.199.000 para el Pro Max de 256 GB.