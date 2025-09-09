Colombia dejó sin Mundial a Venezuela y las redes estallaron: los mejores memes

El sueño de Venezuela de alcanzar por primera vez una Copa del Mundo volvió a desvanecerse. La Vinotinto cayó este martes en Maturín por 6-3 frente a la clasificada Colombia y cedió el séptimo lugar de la tabla, que otorga el cupo al repechaje intercontinental, a Bolivia. La derrota no solo significó el adiós a Estados Unidos 2026, sino también un duro golpe para una afición que se ilusionó hasta el final.

Con este resultado, la selección venezolana terminó en la octava posición de las eliminatorias sudamericanas, mientras que Bolivia sorprendió al mundo con una histórica victoria 1-0 sobre Brasil en la altura de El Alto, que le permitió quedarse con el último boleto en disputa.

Luis Suárez, el verdugo de la noche

El gran protagonista del encuentro en Maturín fue Luis Javier Suárez. El delantero colombiano firmó una actuación memorable al anotar cuatro goles, en los minutos 42, 50, 59 y 67, sepultando cualquier esperanza venezolana.

Colombia abrió el marcador temprano con un cabezazo de Yerry Mina al minuto 10, cuando la Vinotinto había logrado ponerse en ventaja inicial. Más tarde, John Córdoba selló la goleada al 78’, desatando la euforia de los cafeteros y el desconcierto en las tribunas locales.

Estallan las redes sociales con memes

Tras el pitazo final, la tristeza en Venezuela se transformó en tendencia en redes sociales. Los usuarios no perdonaron y llenaron de memes la caída vinotinto, resaltando la rivalidad histórica con Colombia y la oportunidad desperdiciada en la última jornada.

El contraste entre la alegría cafetera y la desazón vinotinto fue el combustible para una ola de creatividad digital que acompañó el cierre de la eliminatoria. Una vez más, Venezuela deberá esperar otro ciclo mundialista para intentar alcanzar la cita más importante del fútbol.