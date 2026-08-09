Luto en la música: murió reconocida cantante de Colombia

En la industria musical colombiana hay una profunda conmoción debido a que murió una destacada artista.

Yolima Pérez, que nació un 18 de febrero de 1946 en Bogotá, interpretó boleros y música romántica a lo largo de su carrera, fue ganadora de discos de oro y ganó reconocimiento local e internacional entre 1970 y 1980, falleció a sus 80 años.

La noticia fue confirmada por Michael Sasson, su hijo, en un diálogo con El Espectador. Además, posteriormente, sus familiares emitieron un comunicado oficial.

Este fue el sentido mensaje tras la muerte de Yolima Pérez, la reconocida cantante colombiana

En el sitio web oficial de Yolima Pérez, sus familiares informaron que falleció rodeada del amor de sus hijos y, adicionalmente, destacaron su trayectoria y legado musical.

"Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de la cantante y artista colombiana Yolima Pérez, a los 80 años, quien falleció en paz y acompañada por sus dos hijos", se precisó.

"Yolima comenzó su carrera artística a los cinco años junto a su hermana Aida, como las 'Hermanitas Pérez'. El dúo alcanzó gran reconocimiento con canciones como 'Encadenados'. Posteriormente, continuó su carrera como solista y se convirtió en una de las primeras cantantes colombianas en alcanzar reconocimiento internacional. Conocida como 'La muñeca que canta', deja un legado musical que forma parte de la historia de la música colombiana y latinoamericana", se complementó.

La artista Yolima Pérez falleció el sábado 5 de septiembre de 2026 en Miami Beach, Florida, Estados Unidos.

La intérprete de boleros se había radicado en ese país durante su adultez y, de hecho, en 2006 tuvo un percance debido a que su vivienda resultó afectada en medio de un huracán.

Los éxitos musicales de Yolima Pérez, la cantante colombiana que falleció

Principalmente, aparte de la canción 'Encadenados', a Yolima Pérez se le recuerda por los siguientes temas musicales:

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