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¡Cambio importante en el precio del dólar! Así abrió hoy 8 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 08 de 2026
08:19 a. m.
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El precio del dólar en Colombia, según el análisis del Banco de la República, abrió este 8 de septiembre de 2026 en 3.110,00 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado registró un precio de 3.126,08 pesos, manteniéndose en el mismo nivel del día anterior (7 de septiembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

En el balance con la Tasa Representativa del Mercado del martes de la semana anterior (1 de septiembre de 2026), hubo una disminución de 87.89 pesos y el 2.73 %.

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Al realizar el comparativo con la TRM de hace un mes (8 de agosto de 2026), el decrecimiento fue de 31.35 pesos, que representan un 0.99 %.

Tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (8 de septiembre de 2025), la reducción fue de 834.86 pesos, que equivalen al 21.08 %.

Y, recordando la primera TRM que se reportó en el 2026, se perdieron 631 pesos, que corresponden a un 16.79 %.

¿Qué han planteado los expertos tras las últimas dinámicas del precio del dólar?

"La semana pasada estuvo marcada por una tensión entre drivers que empujaron en direcciones distintas. El conflicto en Medio Oriente continuó escalando, con el estrecho de Ormuz aún sin resolución, lo que impulsó al petróleo a superar niveles no vistos en meses. En ese contexto, el comportamiento de los mercados globales reflejó esa tensión. El dólar cerró la semana levemente a la baja, contenido por la inyección de liquidez del Tesoro de Estados Unidos", planteó Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"Sin embargo, en las perspectivas a corto plazo, el dólar global opera en un punto de inflexión. La confluencia de nóminas que sorprendieron al alza, con el petróleo sobre los USD 91 y un FedWatch que ya supera el 58 % de probabilidad de incremento en septiembre, configura un escenario donde la divisa debería fortalecerse", agregó.

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