¿Falcao se vestirá de azul?: un equipo quiere llevarse al 'Tigre' para la segunda temporada

Radamel Falcao García no la pasa bien con el Rayo Vallecano. El colombiano no ha tenido minutos en el terreno de juego y no ha podido ser protagonista como él está acostumbrado. Su contrato termina en junio y está cerca de finalizar su vinculación con el club español. El delantero quiere estar en un equipo donde pueda sumar minutos y así poder estar a punto para la próxima Copa América 2023.

El técnico del Rayo Vallecano tiene al ‘Tigre’ como la tercera opción de delanteros y algunos medios de comunicación en Europa mencionan que Falcao viajaría a Malasia a jugar con el actual campeón de ese país. Se trata del club Johor Darul Ta’zim, campeón de las últimas diez temporadas de la SuperLiga de Malasia y reciente ganador de la Supercopa Malaya. Según informó la prensa europea, este club ha perseguido a Falcao en otras temporadas.

El dueño de este equipo es el príncipe heredero Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim y no solamente quiere a Falcao como jugador. También, esperan que el colombiano sea embajador del equipo asiático y de la ciudad.

El colombiano se encuentra analizando esta propuesta y también la del Valencia de España, equipo que también pretende al jugador para reforzar la plantilla.

La idea del príncipe Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim es la de enaltecer su club y quiere contratar en su plantilla a varios talentos internacionales. El club asiático cuenta además de la alianza de dos empresas con un poder económico grande como la empresa Genova International y el Racing City Group.

Falcao, con 37 años ha tenido una carrera brillante en el fútbol vistiendo las camisetas de clubes de talla mundial como: River Plate; Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea; Galatasaray y Rayo Vallecano. El colombiano quiere seguir jugando y este equipo asiático está haciendo todo lo posible para tenerlo en su plantel.