Borré y la emoción por su primera final en Europa: “Este gol va a estar en un lugar muy especial”

Rafael Santos Borré y el Frankfurt lograron una histórica clasificación a la final de la Europa League 2021/22, luego de imponerse en la serie al West Ham y hacerlo con un tanto del colombiano en la vuelta.

El 18 de mayo en Sevilla (España), la Europa League decidirá quién sucede al Villarreal en el palmarés entre Eintracht y Rangers, dos equipos que no partían como favoritos pero que han llegado hasta el último partido gracias a su combatividad y su entusiasmo.

El atacante colombiano se mostró emocionado por su primera final europea, pero además por su anotación en la vuelta.

“Este gol en mi carrera va a estar en un lugar muy especial, va a ser muy importante porque poder meter a mi equipo en una final y poder dar ese paso histórico de este club y que con sus armas y argumentos pudiera ir a competir a una final ante grandes rivales que dejamos en el camino. Estoy muy agradecido con Dios por eso”

Rafael Santos Borré y el presente del Frankfurt

Además, en declaraciones a ESPN, el colombiano analizó la temporada de su equipo, quien no tuvo una buena Bundesliga, pero que a nivel europeo es finalista de una competición de clubes.

“Creo que en el momento en el que no salían las cosas y que el equipo no estaba bien que fue al inicio de temporada, digo que es porque llegamos muchos jugadores nuevos que no encontrábamos la dinámica ni el mecanismo del juego. Fuimos fuertes mentalmente, supimos aguantar ese momento y sabíamos que ya iba a llegar ese partido donde pudiéramos dar ese clic para cambiar todo”

Por último, Borré se mostró entusiasmado en disputar la final en Sevilla y aseguró que el deseo de sus compañeros y él es darle una alegría a la afición.

“A medida que fuimos compitiendo en Europa League y que fuimos ganando en canchas difíciles nos llenamos de confianza. Este equipo se merece ese aguante, falta el último paso y queremos darle esa alegría a la gente”