Por contratar un servicio de ambulancia, la Nueva EPS desafilió a paciente de la tercera edad con cáncer

La vida de Luzmila, una mujer de 73 años que padece cáncer y otras enfermedades crónicas, corre peligro.

La intervenida Nueva EPS, a la que está afiliada, no autoriza hace más de cuatro meses sus medicinas, citas y procedimientos, como la quimioterapia, para combatir su cáncer en estadio cuatro.

Su familia contrató un servicio privado de ambulancia para poder trasladarla en caso de emergencia; lo que la Nueva EPS ha utilizado desde entonces para desafiliarla, argumentando que no puede tener una doble afiliación.

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Luzmila se quedó sin herramientas para luchar contra el cáncer:

Con un diagnóstico de cáncer de seno con metástasis en el cerebro; artrosis, que le impide caminar por la afección en sus rodillas, e hipertensión pulmonar, que la obliga a utilizar oxígeno permanente, Luzmila se ha quedado sin herramientas para frenar el avance de sus padecimientos.

Su hijo, Miguel Díaz, expuso en diálogo con Noticias RCN que “le han negado medicamentos, citas y quimioterapias. E, incluso, han pretendido retirarle el oxígeno, siendo un equipo indispensable para su supervivencia”.

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Ni tutelas ni sentencias judiciales han mejorado la situación de Luzmila:

A pesar de las tutelas y sentencias judiciales a favor de Luzmila, la Nueva EPS sigue sin garantizar su acceso a los servicios de salud que necesita para demostrar mejoría.

Por el contrario, su hijo advierte que la entidad prestadora de salud “la desafilia constantemente, incurriendo en un flagrante desacato a fallos de tutela, incidentes de desacato y a la intervención de la Superintendencia de Salud”.

Sin opciones, hacen un llamado de urgencia para encontrar una solución a sus problemas y solicitan a las autoridades que intervengan y tomen acciones de manera inmediata para garantizar su tratamiento.

En entrevista con Noticias RCN a inicios de febrero, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el actual interventor de la Nueva EPS encontró más de 120.000 correos con acciones de tutela sin revisar; lo que indica que los fallos que protegían los derechos de sus pacientes no habían sido leídos hasta entonces.