Inauguran megahotel en la sábana de Bogotá: este es el valor de una noche y dónde se ubica

La Sabana de Bogotá se consolida como el nuevo epicentro del desarrollo corporativo y turístico del país. Con una inversión estratégica que supera los $35.000 millones, se ha inaugurado oficialmente el Hotel B3 Sibelius, un proyecto que busca atender la creciente demanda de servicios de alta gama en una de las zonas con mayor dinamismo económico de Cundinamarca.

Ubicado estratégicamente en el municipio de Chía, el complejo no solo destaca por su arquitectura moderna, sino por su enfoque funcional.

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El hotel cuenta con una infraestructura diseñada específicamente para el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones). Entre sus instalaciones sobresalen:

Salones modulares: Espacios versátiles capaces de adaptarse a distintos tamaños de eventos corporativos.

Media rooms: Cabinas y salas dotadas con tecnología de punta para la creación de contenido digital y transmisiones en vivo.

Conectividad de alta velocidad: Un despliegue técnico que garantiza internet estable en cada rincón del edificio.

Más allá de la infraestructura, el proyecto representa un motor de empleo para la región. Durante su construcción y puesta en marcha, se generaron 83 empleos directos, priorizando la contratación de talento local de Chía y municipios vecinos como Cajicá y Zipaquirá.

¿Cuánto cuesta una noche en este megahotel?

Para el Hotel B3 Sibelius en Chía, las tarifas por noche suelen variar dependiendo de la temporada, la antelación de la reserva y el tipo de habitación seleccionada.

De acuerdo con la oferta general para este tipo de complejos de gama ejecutiva en la zona de la Sabana, los precios estimados son:

Habitaciones estándar: Pueden oscilar entre los $280.000 y $350.000 COP por noche.

Suites o habitaciones superiores: Pueden alcanzar o superar los $450.000 COP.

Es importante tener en cuenta que, al estar enfocado en el sector corporativo, el hotel ofrece tarifas especiales para eventos, convenciones y estadías prolongadas de ejecutivos.

Para obtener el precio exacto en una fecha específica, lo más recomendable es consultar directamente en su plataforma de reservas, ya que al ser una inauguración reciente, suelen disponer de tarifas de lanzamiento muy competitivas.