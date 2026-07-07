Ranking FIFA: esta es la posición de Colombia antes del transcendental partido vs. Suiza, por el Mundial 2026

La Selección Colombia ha disputado cuatro partidos en el Mundial 2026 y ha sumado tres victorias y un empate.

Tras ese rendimiento, se encuentra instalado en los octavos de final, instancia en la que tendrá que enfrentar a Suiza en el Estadio BC Place Vancouver, a partir de las 3:00 de la tarde de este 7 de julio.

A raíz de los siete puntos que consiguió la 'tricolor' en la fase de grupos de la Copa del Mundo y la llave de dieciseisavos de final en la que superó a Ghana, la Selección ha escalado posiciones en el ranking FIFA y se encuentra muy cerca del top 10.

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Así está ubicada la Selección Colombia en el ranking FIFA antes del partido vs. Suiza

Luego de la victoria 1-0 vs. Ghana, con anotación de Jhon Arias al minuto 14, la Selección Colombia continúa ubicada en la onceava posición del ranking FIFA.

En este momento, la 'tricolor' registra 1.339,89 puntos y continúa acercándose a México, que está en la décima posición.

Y es que en sus últimos tres partidos le ganó 1-0 a República Democrática del Congo, empató 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo y se impuso por la mínima diferencia ante la Ghana dirigida por Carlos Queiroz.

¿Cómo están las primeras 15 posiciones del ranking FIFA?

Tras los últimos partidos disputados en la Copa del Mundo 2026, Francia está dominando el ranking FIFA con 1.925,86 puntos.

Además, las otras 14 posiciones se encuentran así:

2. Argentina: 1.913,71 puntos.

3. España: 1912,34 puntos.

4. Inglaterra: 1.871,39 puntos.

5. Brasil: 1.804,92 puntos.

6. Marruecos: 1.803,99 puntos.

7. Portugal: 1.787,85 puntos.

8. Bélgica: 1.778,36 puntos.

9. Países Bajos: 1.775,54 puntos.

10. México: 1.754,30 puntos.

11. Colombia: 1.739,89 puntos.

12. Alemania: 1.726,22 puntos.

13. Croacia: 1.723,05 puntos.

14. Italia: 1.704,73 puntos.

15. Suiza: 1.696,30 puntos.