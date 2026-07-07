CANAL RCN
Deportes

Ranking FIFA: esta es la posición de Colombia antes del transcendental partido vs. Suiza, por el Mundial 2026

La Selección Colombia está muy cerca de hacer parte del top 10. ¿Cuántos puntos ha sumado?

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
10:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia ha disputado cuatro partidos en el Mundial 2026 y ha sumado tres victorias y un empate.

Tras ese rendimiento, se encuentra instalado en los octavos de final, instancia en la que tendrá que enfrentar a Suiza en el Estadio BC Place Vancouver, a partir de las 3:00 de la tarde de este 7 de julio.

El DT de Suiza no se guardó nada y le envió una advertencia a Colombia: ¿cuál fue?
RELACIONADO

El DT de Suiza no se guardó nada y le envió una advertencia a Colombia: ¿cuál fue?

A raíz de los siete puntos que consiguió la 'tricolor' en la fase de grupos de la Copa del Mundo y la llave de dieciseisavos de final en la que superó a Ghana, la Selección ha escalado posiciones en el ranking FIFA y se encuentra muy cerca del top 10.

¿Cuántos puntos tiene acumulados? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está ubicada la Selección Colombia en el ranking FIFA antes del partido vs. Suiza

Luego de la victoria 1-0 vs. Ghana, con anotación de Jhon Arias al minuto 14, la Selección Colombia continúa ubicada en la onceava posición del ranking FIFA.

En este momento, la 'tricolor' registra 1.339,89 puntos y continúa acercándose a México, que está en la décima posición.

Y es que en sus últimos tres partidos le ganó 1-0 a República Democrática del Congo, empató 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo y se impuso por la mínima diferencia ante la Ghana dirigida por Carlos Queiroz.

¿Cómo están las primeras 15 posiciones del ranking FIFA?

Tras los últimos partidos disputados en la Copa del Mundo 2026, Francia está dominando el ranking FIFA con 1.925,86 puntos.

Atención, Colombia: Suiza sufriría dos bajas importantes de último momento para los octavos del Mundial 2026
RELACIONADO

Atención, Colombia: Suiza sufriría dos bajas importantes de último momento para los octavos del Mundial 2026

Además, las otras 14 posiciones se encuentran así:

2. Argentina: 1.913,71 puntos.

3. España: 1912,34 puntos.

4. Inglaterra: 1.871,39 puntos.

5. Brasil: 1.804,92 puntos.

6. Marruecos: 1.803,99 puntos.

7. Portugal: 1.787,85 puntos.

8. Bélgica: 1.778,36 puntos.

9. Países Bajos: 1.775,54 puntos.

10. México: 1.754,30 puntos.

11. Colombia: 1.739,89 puntos.

12. Alemania: 1.726,22 puntos.

13. Croacia: 1.723,05 puntos.

14. Italia: 1.704,73 puntos.

15. Suiza: 1.696,30 puntos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Argentina

🔴EN VIVO🔴Argentina vs. Egipto, por el Mundial 2026: siga AQUÍ el partido EN DIRECTO

Suiza

El DT de Suiza no se guardó nada y le envió una advertencia a Colombia: ¿cuál fue?

Suiza

Atención, Colombia: Suiza sufriría dos bajas importantes de último momento para los octavos del Mundial 2026

Otras Noticias

Viral

“Nunca se dio”: Luisa Fernanda W recordó a Legarda y reafirmó su destino con Pipe Bueno

La empresaria se sinceró y habló sobre las expectativas que tenía con el fallecido cantante.

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide reunión con presidente electo Abelardo de la Espriella para presentar recomendaciones en derechos humanos

La Defensoría manifestó su disposición de mantener un diálogo institucional orientado a la protección de los derechos humanos.

Dólar

Volvió a cambiar la tendencia en el precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 7 de julio de 2026

Cuidado personal

¿Cómo afrontar psicológicamente una posible derrota de la Selección Colombia?

Venezuela

Estremecedora cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela: lista actualizada