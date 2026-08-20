Entrenadores del Atlético de Madrid formarán a promesas del fútbol en Bogotá: ¿Cómo acceder?

Bogotá se prepara para recibir por segunda vez a los entrenadores de la Academia Atlético de Madrid, quienes llevarán su reconocida metodología de formación futbolística a niños, niñas y jóvenes durante la semana de receso escolar.

La primera edición que se llevó a cabo en enero de 2026 alcanzó el cuarto lugar entre los aproximadamente 1.800 campus que la Academia Atlético de Madrid desarrolla anualmente en todo el mundo, resultado que motivó la organización de esta segunda convocatoria en las instalaciones del Internacional de Bogotá.

Julio Elías Pinzón, gerente general del Grupo Elite Capital, explicó que "la formación estará basada en la metodología que utiliza la Academia Atlético de Madrid (…) desde las etapas iniciales hasta los niveles de mayor competencia. Con este enfoque queremos que los participantes conozcan una estructura de entrenamiento utilizada en España y puedan desarrollar habilidades dentro y fuera de la cancha”.

¿Cómo acceder a los entrenamientos de la Academia del Atlético de Madrid?

Las inscripciones ya están abiertas para esta experiencia que combina técnicas del fútbol europeo con el talento local.

Del 5 al 9 de octubre de 2026 se realizará el segundo campus internacional organizado por Grupo Élite Capital e Internacional de Bogotá que ofrecerá entrenamiento especializado para participantes entre 5 y 17 años.

La actividad contará con técnicos españoles de las divisiones menores del club madrileño, acompañados por entrenadores colombianos con certificación categoría C pertenecientes al Inter de Bogotá.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre a través del enlace https://forms.gle/16gfBQYGGQWi5uhS9, permitiendo que el talento local pueda formarse con técnicas del fútbol europeo en la semana de receso escolar.

¿Cómo es el programa de formación con la Academia del Atlético de Madrid?

El programa incluye trabajo específico por posiciones: arqueros, defensas, volantes y delanteros recibirán entrenamiento diferenciado, además de sesiones orientadas al desarrollo técnico y táctico.

Los participantes tendrán acceso a un kit oficial Nike del campus, hidratación y refrigerio diario, visita al estadio, charla formativa, diploma y picnic de cierre.

El Grupo Élite Capital proyecta la apertura de una sede permanente de la Academia Atlético de Madrid en Bogotá para 2027.