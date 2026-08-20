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Vuelve ‘Betty, la fea’: detalles de su esperada tercera temporada

El icónico personaje de Beatriz Pinzón Solano regresa a las pantallas para seguir cautivando a sus seguidores.

Foto: Canal RCN
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agosto 20 de 2026
05:06 p. m.
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El mundo del entretenimiento digital se prepara para uno de los lanzamientos en español más importantes del año. Prime Video estrenará el próximo 28 de agosto la tercera temporada de ‘Betty, la fea’, una producción que regresó a la pantalla con una amplia respuesta del público y que ahora extenderá la historia de Beatriz Pinzón Solano.

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Este retorno marca un hito en la creación de contenido para la región, pues la nueva entrega se suma a los contenidos latinoamericanos que han logrado un impacto significativo en la plataforma de streaming.

Récords de audiencia en Colombia y el mundo

El anuncio sobre el regreso de Betty se produce después de que la serie alcanzara un récord global de audiencia para un título latinoamericano en la historia de Prime Video. El impresionante resultado se registró una semana después del lanzamiento de la primera temporada de su nueva etapa, lo que evidenció el interés de los espectadores por continuar la historia de la protagonista y conocer la evolución de los personajes que forman parte de su entorno.

Por supuesto, el desempeño de la producción también fue destacado en Colombia, en donde ‘Betty, la fea’ se convirtió en la serie o película más vista de todos los tiempos en Prime Video. Para los analistas del sector del entretenimiento, este resultado reafirma la relevancia que mantiene la ficción en el país y confirma que su regreso logró conectar tanto con quienes siguieron la historia original como con nuevas audiencias.

¿Qué esperar de la tercera temporada de 'Betty, la fea'?

De cara a los próximos episodios, la tercera temporada continuará el recorrido de Beatriz Pinzón Solano en medio de nuevos retos personales y profesionales. Aunque Prime Video no ha revelado todos los detalles de la trama, se espera que la serie mantenga los elementos que la han distinguido: el humor, el drama y las relaciones que han acompañado a Betty a lo largo de su historia.

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La dirección de la producción buscará mostrar la evolución de sus personajes sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno televisivo.

La fórmula del fenómeno televisivo que no pasa de moda

No cabe duda de que ‘Betty la fea’ conserva una importante capacidad para generar conversación entre los espectadores. Para el competitivo ecosistema del streaming, el regreso de Betty también demuestra el valor que tienen las producciones que combinan reconocimiento previo con nuevas tramas.

Este 28 de agosto, ‘Betty, la fea’ se prepara para volver a ocupar un lugar destacado entre los lanzamientos de entretenimiento en español. La expectativa se concentra ahora en saber si la tercera temporada logrará repetir el desempeño de sus antecesoras y mantener el interés de una audiencia que ya demostró estar dispuesta a seguir las nuevas etapas de la recordada protagonista.

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