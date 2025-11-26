¡Imparable! Luis Javier Suárez firmó una joya de gol con el Sporting en la Champions League

El gol de Luis Javier Suárez en Champions League volvió a poner el nombre de este jugador colombiano en lo más alto del fútbol europeo.

En un partido determinante para las aspiraciones del Sporting de Lisboa, el delantero marcó una anotación que cambió el rumbo del compromiso y desató la celebración.

¿Cómo fue el gol del colombiano Luis Suárez en el duelo ante el Brujas?

El compromiso ante el Club Brujas, correspondiente a la quinta jornada del torneo, parecía encaminado a ser un encuentro cerrado.

Sin embargo, todo dio un giro en el minuto 31, cuando Suárez aprovechó un pase filtrado que lo dejó habilitado frente al arquero.

Con una definición fría y elegante, el atacante decidió elevar la pelota por encima del guardameta, firmando así el 2-0 parcial para el Sporting y uno de los tantos más destacados de la jornada.

La jugada, que rápidamente se hizo viral entre los aficionados, ratificó el buen momento del colombiano, quien ha sido pieza fundamental en la campaña del equipo portugués durante esta temporada europea.

El presente de Luis Suárez y su proyección con la Selección Colombia

El rendimiento del delantero no ha pasado desapercibido. Suárez viene sumando actuaciones determinantes tanto en su club como en la Selección Colombia, donde se ha consolidado como una alternativa de confianza para el técnico Néstor Lorenzo.

Su contundente exhibición en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, incluido el recordado póker de goles ante Venezuela en Maturín lo mantienen entre los atacantes más efectivos del continente.

Y ahora, con su reciente aporte en el certamen más prestigioso de clubes, el colombiano reafirma su candidatura para permanecer en la lista de convocados que peleará un cupo para la próxima Copa del Mundo.

El Sporting, que apostó por su talento desde el inicio de la temporada, parece estar recogiendo los frutos: Suárez no solo marca, también decide partidos. Y en noches como la de Champions, vuelve a demostrar que su nombre debe seguir siendo protagonista en Europa.