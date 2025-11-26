CANAL RCN
Deportes

¡Imparable! Luis Javier Suárez firmó una joya de gol con el Sporting en la Champions League

Luis Javier Suárez marcó un golazo con el Sporting en la Champions League: vea la anotación del colombiano.

Gol Luis Suárez en Champions
Foto: captura pantalla ESPN

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
04:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gol de Luis Javier Suárez en Champions League volvió a poner el nombre de este jugador colombiano en lo más alto del fútbol europeo.

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios
RELACIONADO

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

En un partido determinante para las aspiraciones del Sporting de Lisboa, el delantero marcó una anotación que cambió el rumbo del compromiso y desató la celebración.

¿Cómo fue el gol del colombiano Luis Suárez en el duelo ante el Brujas?

El compromiso ante el Club Brujas, correspondiente a la quinta jornada del torneo, parecía encaminado a ser un encuentro cerrado.

Sin embargo, todo dio un giro en el minuto 31, cuando Suárez aprovechó un pase filtrado que lo dejó habilitado frente al arquero.

Con una definición fría y elegante, el atacante decidió elevar la pelota por encima del guardameta, firmando así el 2-0 parcial para el Sporting y uno de los tantos más destacados de la jornada.

Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"
RELACIONADO

Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"

La jugada, que rápidamente se hizo viral entre los aficionados, ratificó el buen momento del colombiano, quien ha sido pieza fundamental en la campaña del equipo portugués durante esta temporada europea.

El presente de Luis Suárez y su proyección con la Selección Colombia

El rendimiento del delantero no ha pasado desapercibido. Suárez viene sumando actuaciones determinantes tanto en su club como en la Selección Colombia, donde se ha consolidado como una alternativa de confianza para el técnico Néstor Lorenzo.

Su contundente exhibición en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, incluido el recordado póker de goles ante Venezuela en Maturín lo mantienen entre los atacantes más efectivos del continente.

Lucas González tras ganar ante Santa Fe: "Fue una clase de cómo se puede jugar al fútbol"
RELACIONADO

Lucas González tras ganar ante Santa Fe: "Fue una clase de cómo se puede jugar al fútbol"

Y ahora, con su reciente aporte en el certamen más prestigioso de clubes, el colombiano reafirma su candidatura para permanecer en la lista de convocados que peleará un cupo para la próxima Copa del Mundo.

El Sporting, que apostó por su talento desde el inicio de la temporada, parece estar recogiendo los frutos: Suárez no solo marca, también decide partidos. Y en noches como la de Champions, vuelve a demostrar que su nombre debe seguir siendo protagonista en Europa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"

Millonarios

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

Ciclismo

Fernando Gaviria es condenado a dos meses de prisión por conducir ebrio: detalles del caso

Otras Noticias

Estados Unidos

Murieron los dos Guardias Nacionales atacados a tiros cerca de la Casa Blanca, en Washington

Un hombre señalado como sospechoso del tiroteo fue capturado. Está herido en delicado estado de salud en un hospital.

Masterchef Celebrity Colombia

Él es el exitoso empresario y esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025

En 2023 se comprometieron y el 3 de febrero del mismo año firmaron su matrimonio en Bogotá.

Medellín

Restricción de vapeadores en entornos educativos en Medellín: ¿cuáles son los principales cambios?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Bogotá

Grave advertencia: 40 megaproyectos de movilidad en Bogotá estarían en riesgo ¿Por qué?