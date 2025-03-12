Sueño tras sueño: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League tras viralizar su historia

Cliver Huamán, conocido en redes como 'Pol Deportes', es un joven narrador peruano que se hizo viral después de subir a un cerro en Lima para narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras usando solo un celular y un micrófono.

Su esfuerzo por cumplir su sueño desde las alturas se convirtió rápidamente en noticia continental, destacando su talento, su creatividad y su determinación. Medios de Argentina, Colombia, Ecuador e incluso el reconocido programa español Chiringuito de Jugones compartieron su historia, impresionados por su capacidad y profesionalismo.

El debut en televisión de 'Pol Deportes'

Tras viralizarse, llegó su primera gran oportunidad: el canal L1MAX, encargado de transmitir la Liga 1 peruana, lo invitó a participar en la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima el martes 2 de diciembre. Con tan solo 15 años, Cliver narró los primeros minutos del segundo tiempo acompañado por un equipo profesional que lo guió en cada detalle.

Durante la transmisión, Peter Arévalo, periodista deportivo de amplia trayectoria, le dedicó palabras que reforzaron su simbolismo como ejemplo nacional: “Tú eres el reflejo y el símbolo del peruano que mantiene al Perú de pie… aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo del país a partir de su esfuerzo”. La audiencia también se conmovió con su autenticidad y entusiasmo, consolidándolo como una figura emergente del periodismo deportivo.

El anuncio que le cambió la vida: de Perú a la Champions League

Cuando parecía que su sueño ya había dado un salto enorme, llegó algo aún mayor. En el programa Arriba Mi Gente, de Latina Televisión, Cliver recibió una noticia inesperada: viajará a Madrid para presenciar el partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.

Cliver respondió agradecido: “Me siento muy contento. Gracias, amigos de Latina. De verdad que es una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”.

Además, Latina ya comenzó las gestiones para su pasaporte, pues el viaje incluirá también un tour exclusivo por las instalaciones del Diario Marca, uno de los medios deportivos más influyentes de Europa. Así, el joven de Andahuaylas continúa escribiendo una historia de superación que ya inspira a miles: de narrar desde un cerro, a debutar en TV nacional, y ahora a vivir la Champions en el Santiago Bernabéu.