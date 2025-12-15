CANAL RCN
Deportes

Así podrás ver a Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey por RCN

Estos serán los partidos de los dieciesisavos de final de la Copa del Rey para esta semana del 16 al 18 de diciembre.

Real Madrid
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
11:11 a. m.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y los grandes equipos españoles entran en competencia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y estos partidos los podrás ver gratis, en vivo, en el Canal de Deportes en la APP de Canal RCN, esta semana.

Esta tradicional competencia ofrece enfrentamientos vibrantes y sorpresas en cada ronda, y ahora los hinchas podrán seguir toda la acción desde cualquier lugar a través del canal de Deportes en la aplicación de Canal RCN y en canalrcn.com

Programación de partidos y horarios

Martes 16 de diciembre

  • Guadalajara vs. Barcelona – 🕝 2:50 p.m.

El Barcelona inicia su camino en la Copa del Rey enfrentando a Guadalajara, en un duelo que promete emociones y buen fútbol.

Miércoles 17 de diciembre

  • Baleares vs. Atlético de Madrid – 🕧 12:50 p.m.
  • Talavera vs. Real Madrid – 🕝 2:50 p.m.

El Atlético de Madrid y el Real Madrid entran en acción en una jornada imperdible, donde los colchoneros y merengues buscarán avanzar con autoridad en el torneo.

Jueves 18 de diciembre

  • Murcia vs. Betis – 🕝 2:50 p.m.

El Real Betis cierra esta serie de encuentros con un duelo clave frente al Murcia, en otro atractivo choque de la Copa.

La Copa del Rey donde quieras

No te pierdas ninguno de estos partidos y acompaña a los gigantes del fútbol español en su lucha por el título. Descarga la APP de Canal RCN y disfruta de la Copa del Rey en vivo, con la mejor cobertura y toda la emoción del fútbol europeo.

