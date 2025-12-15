La moda en Colombia acelera su crecimiento y apuesta por el comercio digital

Al cierre de 2025, el sector proyecta un crecimiento del 11 %, impulsado principalmente por el auge del ecommerce, que ya representa cerca del 28 % de las ventas totales. La consolidación del comercio digital, el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial y un consumidor cada vez más exigente están redefiniendo la forma en la que los colombianos compran ropa, calzado y accesorios, según proyecciones de Inexmoda y expertos del sector.

El crecimiento de la moda en Colombia en 2025

La moda colombiana continúa mostrando un desempeño sólido en 2025. De acuerdo con proyecciones de Inexmoda, el mercado total (que incluye ventas físicas y digitales) superará los $10 billones de pesos durante el último trimestre del año. Esta cifra representa un crecimiento del 8,2 % frente a 2024 y permitiría cerrar el año con un incremento acumulado del 11 %, consolidando a la moda como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

Este crecimiento no solo responde a una recuperación del consumo, sino a una transformación estructural del sector, en la que las marcas han fortalecido sus canales de venta, su propuesta de valor y su relación con el consumidor final.

El ecommerce de moda se consolida como canal clave

El comercio electrónico es el principal motor de esta expansión. Durante 2025, las ventas digitales de moda crecieron entre 18 % y 22 %, según David Rojas, experto de Fashion E-Commerce, clúster que lidera procesos educativos y operativos en el sector. Actualmente, el ecommerce representa cerca del 28 % del total de las ventas de moda en Colombia, ubicándose como el segundo canal más importante, solo detrás del retail físico.

Este avance posiciona al ecommerce de moda como un pilar estratégico para la competitividad del país, especialmente para marcas locales que han encontrado en lo digital una vitrina para ampliar su alcance y escalar sus operaciones.

Tecnología, marketplaces y mobile commerce impulsan el sector

Rojas explica que el crecimiento sostenido del comercio digital de moda se apoya en tres factores clave. El primero es la aceleración del mobile commerce, que hoy se consolida como el principal canal de transacciones. El segundo es la expansión de los marketplaces, que han permitido a las marcas colombianas ganar visibilidad y acceder a nuevos públicos.

El tercer factor es la adopción de tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y la personalización, herramientas que han optimizado costos operativos y mejorado de forma significativa la experiencia de compra. Según el experto, las más de 160 marcas acompañadas por Fashion E-Commerce registraron crecimientos en ventas que oscilaron entre el 25 % y el 90 %, dependiendo de su nivel de madurez digital.

Nuevos hábitos del consumidor colombiano

El mercado también evidencia cambios profundos en el comportamiento del consumidor. Los compradores muestran una mayor sensibilidad frente a la experiencia de usuario, los tiempos de carga de las plataformas y las facilidades de pago. Además, priorizan entregas rápidas, seguimiento en tiempo real y políticas de cambio e intercambio más simples.

Otro factor clave es la preferencia por marcas locales y el auge del modelo ‘try & trust’, en el que las decisiones de compra se basan en reseñas, fotos reales y una mayor transparencia por parte de las marcas.

Los segmentos de moda con mayor crecimiento

Entre las categorías con mayor dinamismo en ventas se destaca la ropa casual femenina, impulsada por la alta frecuencia de lanzamientos. Le sigue el calzado, especialmente el de producción nacional con identidad clara, y los accesorios y la joyería, favorecidos por el crecimiento del social commerce.

Asimismo, el lujo accesible y la moda sostenible continúan ganando terreno entre los consumidores más jóvenes, que valoran tanto el diseño como el impacto ambiental y social de las marcas.|