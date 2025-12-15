CANAL RCN
¡Histórico! Concierto de Beéle será transmitido EN VIVO: fecha, hora y dónde verlo

Por primera vez en la historia del recinto, un artista transmitirá su concierto en vivo y en directo desde el Movistar Arena. Aquí los detalles.

Béele
Foto redes sociales @beele

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
11:12 a. m.
Uno de los artistas más escuchados del momento, Beéle, sigue marcando hitos en la música colombiana tras anunciar su séptima y octava fecha en el Movistar Arena de Bogotá, consolidándose como uno de los fenómenos musicales del año.

Beéle y su presentación en vivo por el Canal RCN

Con este logro, Beéle se convierte en el primer artista colombiano en realizar ocho funciones completamente agotadas en el Movistar Arena en un mismo año.

Lo que inició como una serie de conciertos programados para el mes de noviembre terminó transformándose en un verdadero fenómeno cultural, con entradas agotadas en cuestión de horas y una demanda que superó todas las expectativas.

Por primera vez en la historia del recinto, un artista transmitirá su concierto en vivo y en directo desde el Movistar Arena, permitiendo que miles de fanáticos puedan disfrutar del show desde cualquier lugar del país.

La transmisión se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 9:30 p. m., y podrá verse a través del Canal RCN, la app del Canal RCN y las plataformas digitales de RCN Radio.

Beéle en el Movistar Arena

El artista había programado inicialmente presentaciones entre el 14 y el 27 de noviembre, las cuales se agotaron de inmediato. Ante la alta demanda y las múltiples solicitudes de los fanáticos que no lograron conseguir entradas, se abrieron dos nuevas fechas, programadas para el 17 y el 20 de diciembre.

En total, se estima que Beéle logró convocar a más de 90.000 personas, una cifra que reafirma su impacto en la escena musical y su conexión con el público colombiano.

 

