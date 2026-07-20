¿Lionel Messi jugó su ÚLTIMO partido con la Selección Argentina? ¡Esto se ha filtrado!

Lionel Messi volvió a llegar con la Selección Argentina a una final de una Copa del Mundo, pero no pudo consagrarse en Estados Unidos.

España dominó a la 'albiceleste' y, aunque tuvo que ir al alargue, terminó ganando con un gol de Ferran Torres al minuto 106.

El '10' argentino no pudo contener las lágrimas apenas se acabó el partido y, debido a su edad, la gran duda es si jugó o no por última vez con la camiseta de su país.

Por lo tanto, ese ha sido el tema de conversación en los programas de periodismo deportivo de Argentina y ha comenzado a filtrarse información. ¿Qué han dicho?

¿Lionel Messi no volverá a jugar con la Selección Argentina? ¡Esto se ha conocido?

Martín Arévalo, el periodista de ESPN, manifestó que cree que Lionel Messi seguirá siendo parte de la Selección Argentina.

"Al Mundial no, porque ya lo dijo él. Además, para mí, la Copa América queda lejos porque es en dos años, en 2028", comenzó afirmando el comunicador.

"Pero tengo la sensación, por cómo Leo se fue y por el saludo que tuvo con todos, que no es la última vez que lo vimos con la camiseta de la Selección Argentina", agregó.

Los goles de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a tener una Copa del Mundo brillante y anotó ocho goles a lo largo del certamen.

Los rivales que sufrieron sus anotaciones fueron:

Argelia en tres oportunidades.

Austria en dos oportunidades.

Jordania en una oportunidad.

Cabo Verde en una oportunidad.

Egipto en una oportunidad.

Asimismo, el '10' aportó una asistencia vs. Egipto, otra vs. Suiza y dos más vs. Inglaterra.

¿Qué dijo Lionel Messi tras la final contra España?

Este 20 de julio, en su cuenta de Instagram, 'Leo' Messi lamentó no poder conseguir el Mundial 2026.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió 'La Pulga'.

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"Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", concluyó.