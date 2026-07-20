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Enzo Fernández rompió el silencio tras ser expulsado en la final del Mundial 2026: este fue su mensaje

El volante de la Selección Argentina vio la tarjeta roja al minuto 90+3.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 20 de 2026
05:35 p. m.
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Enzo Fernández, el volante de la Selección Argentina, vio la tarjeta roja en la final del Mundial 2026 vs. España.

El jugador que milita en el Chelsea recibió una primera amarilla por protestar y, posteriormente, al minuto 90+3, volvió a ser amonestado por una fuerte entrada en la que hizo volar a Pau Cubarsí.

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Fue así como Argentina tuvo que jugar todo el alargue con un jugador menos y, finalmente, terminó cayendo con el gol anotado por Ferran Torres al minuto 106.

Enzo Fernández, al igual que los demás jugadores, no quiso hablar en la zona mixta del Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Sin embargo, en la tarde de este 20 de julio, rompió el silencio en las redes sociales.

¿Qué dijo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el mensaje de Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial 2026 vs. España

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera, enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos", redactó Enzo Fernández.

"Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo. Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", agregó.

¿Qué dijo Lionel Scaloni de la roja a Enzo Fernández?

En la rueda de prensa que se realizó después de la final, a Lionel Scaloni le preguntaron por la tarjeta roja y él respondió que, según su punto de vista, el árbitro pudo evitar la primera amarilla.

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"Creo que la primera amarilla a Enzo Fernández se la puede evitar el árbitro. Lógicamente, es una final del mundo y creo que hay cosas que se podrían evitar, pero ya está, no hay reproches", aseguró el director técnico.

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