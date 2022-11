Reportera argentina fue robada en Catar, pero podría elegir el castigo del ladrón

En Catar, país donde se está jugando el Mundial del 2022, la seguridad y las reglas son algo que las autoridades no se toman a la ligera. El país es estricto con sus conductas, y los turistas y locales están obligados a respetarlas.

Tanto así que a una periodista argentina que fue robada a la salida de un estadio, la policía local le dio a elegir qué castigo le gustaría que pagara el delincuente.

La reportera Dominique Metzger, quien se encuentra en Catar realizando el cubrimiento de la Copa del Mundo, fue robada durante una transmisión en vivo. La mujer comunicó mediante sus redes sociales que alguien le había hurtado su billetera con sus documentos y dinero.

“No me di cuenta cuando me estaban robando. Estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí. Lo que pasa es que la gente local nos ve por aquí, nos ven diferentes y se quieren aprovechar de nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”, señaló la periodista.

Elección del castigo

La mujer hizo lo que cualquier persona haría en una situación, acudir a la Policía para reportar el robo. Sin embargo, lo que le sorprendió fue lo que le dijeron los oficiales.

La periodista aseguró que una mujer de la policía le indicó que en Catar hay un sistema de seguridad conformado por múltiples cámaras de reconocimiento facial, por lo cual les sería fácil identificar al ladrón.

Sumado a esto, las autoridades le dijeron que ella podía elegir el castigo del delincuente. Entre las ofertas, le señalaron que podrían deportar al sujeto, o castigarlo con cinco años de cárcel.

