Revelan inédita conversación con Andrés Escobar antes de su muerte: pudo quedarse en Estados Unidos

Se reveló una inédita conversación que Andrés Escobar tuvo antes de su trágica muerte en 1994 luego de la Copa del Mundo en Estados Unidos. El defensor antioqueño pudo quedarse en suelo norteamericano tras una oferta de ser comentarista deportivo en el Mundial.

La anécdota fue revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet en diálogo con Juan Eduardo Jaramillo en Win Sports. Reveló que Ricardo Alarcón, expresidente de Caracol Radio, le pidió personalmente hacerle esta propuesta a Escobar, ofreciéndole importantes sumas de dinero.

La conversación tuvo lugar tras el partido ante Estados Unidos, donde Escobar marcó el autogol que selló la eliminación del equipo nacional.

Andrés Escobar rechazó la propuesta y contó sus razones

Bonnet señala que le insistió en repetidas oportunidades a Escobar para que aceptara la propuesta de iniciar su camino como comentarista, considerando que ya tenía 37 años y estaba cerca de su retiro, pero el jugador siempre le dijo que no.

Aunque inicialmente puso excusas como la permanencia de su novia y su familia en suelo norteamericano, finalmente se sinceró. "Me dijo 'le voy a decir la verdad. No puede ser que en Colombia todos estén hablando de mí por el autogol y yo deje llegar a mis compañeros solos a recibir toda el agua sucia. Yo tengo que volver con ellos'", contó.

Además, reveló que tras el partido ante Suiza en la última fecha, Francisco Maturana les sugirió a los jugadores aislarse mientras la situación se calmaba en Colombia, pero solo Carlos Valderrama y Andrés Escobar ignoraron la recomendación, con el trágico desenlace para este último.

Una historia que suma nuevas capas a una tragedia nacional

El 2 de julio de 1994 se convirtió en una fecha gris para el fútbol colombiano. Ese día asesinaron a Andrés Escobar, figura de Atlético Nacional, apenas días después de volver al país tras el Mundial. Su muerte ocurrió en una época marcada por la violencia y la confrontación entre estructuras criminales que afectaban a la ciudadanía.

La revelación de esta conversación aporta un matiz adicional a la memoria colectiva del caso. Su decisión de regresar al país, motivada por sentido de compromiso y compañerismo, contrasta con el desenlace que conmocionó a Colombia. Esta historia suma elementos que permiten comprender mejor el contexto emocional que vivía el jugador en aquel momento.