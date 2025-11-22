El gol más emotivo: Daniel Muñoz honró a su amigo convirtiendo en la Premier League

El fútbol volvió a mostrar su lado más humano y Daniel Muñoz lo demostró anotando gol y dedicándoselo emotivamente a un amigo muy cercano que murió, un momento que rápidamente se viralizó por la carga emocional detrás de la celebración.

El colombiano, titular con el Crystal Palace, vivió una jornada especial al convertir y rendir un homenaje íntimo tras la reciente pérdida que lo afectó profundamente.

¿Cómo fue el gol de Daniel Muñoz en el triunfo del Crystal Palace dedicado a su amigo?

El compromiso ante Wolverhampton transcurría con intensidad cuando, en el segundo tiempo, llegó la jugada que cambiaría el rumbo del marcador.

Muñoz, siempre atento en el área rival, aprovechó un rebote luego de un remate de uno de sus compañeros que se estrelló en un defensor. Sin pensarlo dos veces, conectó de primera y envió el balón al fondo del arco, dejando sin reacción al portero local.

La anotación, clave para encaminar el triunfo del Palace, provocó una celebración distinta a las habituales. Muñoz se arrodilló, miró al cielo y, con evidente emoción, alzó su camiseta para mostrar otra prenda debajo: una camiseta azul con un mensaje escrito que decía: “Por siempre en mi corazón”.

Dedicatoria de Daniel Muñoz a su amigo fallecido

La celebración correspondió al homenaje que quiso realizarle a un amigo muy cercano que falleció hace pocos días. Esta pérdida llevó al jugador antioqueño a abandonar temporalmente la concentración de la Selección Colombia antes del amistoso frente a Australia, pues viajó a Medellín para acompañar a la familia del fallecido y despedirlo personalmente.

Regresar a Inglaterra significó para él retomar la competencia con dolor a cuestas, pero también encontrar en el fútbol una forma de sanar.

El gesto, ampliamente difundido en redes deportivas, demuestra que el deporte sigue siendo un espacio para honrar la memoria y expresar emociones.