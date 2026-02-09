Al Ittihad le dio la bienvenida a Richard Ríos con este video

Al Ittihad confirmó este miércoles 2 de septiembre la llegada de Richard Ríos. El colombiano jugará una temporada a préstamo en el fútbol de Arabia Saudita, luego de dejar temporalmente al Benfica.

El club saudí decidió darle la bienvenida al mediocampista de una manera particular. En sus redes sociales publicó un video acompañado de una frase que juega con las características del futbolista: “Un colombiano para levantar tu ánimo y controlar tu mediocampo”.

Así comenzó oficialmente la nueva etapa de Ríos, quien llega al Al Ittihad en condición de cedido por una temporada. El acuerdo entre el equipo saudí y Benfica no contempla una opción de compra, por lo que, en principio, el jugador deberá regresar al conjunto portugués cuando termine el préstamo.

¿Qué dijo Al Ittihad sobre Richard Ríos?

La presentación estuvo marcada por el tono creativo del mensaje elegido por el club. La referencia a “levantar tu ánimo” acompañó la llegada de un futbolista que se ha consolidado como una de las alternativas de la Selección Colombia en el mediocampo.

Ríos, de 26 años, viene de disputar la Copa del Mundo con el combinado nacional y ahora continuará su carrera en una liga que en los últimos años ha incorporado a numerosas figuras del fútbol internacional.

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Los clubes no entregaron detalles económicos sobre el acuerdo. Sin embargo, previamente se había informado que Al Ittihad pagaría 3 millones de euros por el préstamo y asumiría el salario del colombiano, con un incremento respecto a lo que percibía en Portugal.

¿Cuánto tiempo estuvo Richard Ríos en Benfica?

La salida del fútbol europeo será, por ahora, temporal. Ríos llegó a Benfica y durante poco más de una temporada disputó 51 partidos y marcó ocho goles con el conjunto portugués.

El mediocampista mantiene contrato con las Águilas hasta 2030, por lo que su paso por Arabia Saudita no significa una desvinculación definitiva. Si no ocurre ningún cambio en el acuerdo, volverá a Portugal a mediados del próximo año.

Antes de consolidarse en Europa, el colombiano pasó por Flamengo, Mazatlán, Guaraní y Palmeiras, por lo que Al Ittihad será el sexto equipo de su carrera profesional.

En Arabia Saudita compartirá vestuario con jugadores como Danilo Pereira y Youssef En-Nesyri. El equipo ocupa actualmente la quinta posición de la liga y tendrá una prueba de alto perfil en su próximo compromiso: enfrentará al Al Nassr de Cristiano Ronaldo este sábado 5 de septiembre.

El estreno de Ríos con su nuevo club será uno de los focos de atención para los aficionados colombianos, especialmente después de una presentación que rápidamente puso su llegada en el centro de las redes sociales.