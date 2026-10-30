Nueva baja para la Selección Colombia para los partidos frente a Chile

La Selección Colombia podría tener otra ausencia para los amistosos frente a Chile. Richard Ríos sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante un partido con Al-Ittihad y encendió las alarmas de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre.

El mediocampista colombiano tuvo que abandonar el campo de juego apenas transcurridos cuatro minutos del compromiso frente al Abha, por la Liga de Arabia Saudita. La acción se produjo cuando un jugador rival cayó sobre su tobillo, lo que le provocó un fuerte dolor y le impidió continuar.

Las imágenes posteriores al golpe mostraron a Ríos con evidentes gestos de molestia. El volante recibió atención médica y fue sustituido, mientras crece la preocupación por su estado físico.

¿Richard Ríos se perdería los amistosos contra Chile?

Por ahora, no existe un diagnóstico oficial que permita establecer el tiempo de recuperación del futbolista. Sin embargo, la gravedad aparente de la acción y la forma en que tuvo que abandonar el terreno de juego generan incertidumbre sobre su disponibilidad para los compromisos de noviembre.

Tras conocer esta lesión, el cuerpo médico de la Selección Colombia ya está pendiente de su evolución y mantiene comunicación para conocer el alcance de la lesión.

Ríos había sido incluido en la prelista de jugadores que podrían integrar la convocatoria de Néstor Lorenzo. Su eventual ausencia representaría otro inconveniente para el entrenador, que tendrá que evaluar las alternativas disponibles en el mediocampo.

¿Qué otras bajas tendría la Selección Colombia?

La Tricolor ya tiene dos ausencias importantes para la próxima fecha FIFA. Luis Díaz sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido del Bayern Múnich frente al Arsenal por la Champions League, mientras que Juan Camilo 'Cucho' Hernández presentó una lesión en el sóleo proximal izquierdo con el Real Betis.

En el caso de Ríos, será necesario esperar los resultados de los exámenes médicos para conocer si podrá estar disponible.

La Selección Colombia enfrentará a Chile el próximo 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El segundo encuentro se disputará el 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, en territorio chileno.