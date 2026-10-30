CANAL RCN
Deportes

Nueva baja para la Selección Colombia para los partidos frente a Chile

Selección Colombia podría perder a otro jugador para la fecha FIFA de noviembre.

Selección Colombia sub-20 (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia podría tener otra ausencia para los amistosos frente a Chile. Richard Ríos sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante un partido con Al-Ittihad y encendió las alarmas de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre.

El mediocampista colombiano tuvo que abandonar el campo de juego apenas transcurridos cuatro minutos del compromiso frente al Abha, por la Liga de Arabia Saudita. La acción se produjo cuando un jugador rival cayó sobre su tobillo, lo que le provocó un fuerte dolor y le impidió continuar.

En muletas: así salió Richard Ríos de su úlitmo partido en Arabia Saudita tras insólita lesión
RELACIONADO

En muletas: así salió Richard Ríos de su úlitmo partido en Arabia Saudita tras insólita lesión

Las imágenes posteriores al golpe mostraron a Ríos con evidentes gestos de molestia. El volante recibió atención médica y fue sustituido, mientras crece la preocupación por su estado físico.

¿Richard Ríos se perdería los amistosos contra Chile?

Por ahora, no existe un diagnóstico oficial que permita establecer el tiempo de recuperación del futbolista. Sin embargo, la gravedad aparente de la acción y la forma en que tuvo que abandonar el terreno de juego generan incertidumbre sobre su disponibilidad para los compromisos de noviembre.

Tras conocer esta lesión, el cuerpo médico de la Selección Colombia ya está pendiente de su evolución y mantiene comunicación para conocer el alcance de la lesión.

¿Qué tan lento se juega en Colombia? El ranking que comparó a diez ligas
RELACIONADO

¿Qué tan lento se juega en Colombia? El ranking que comparó a diez ligas

Ríos había sido incluido en la prelista de jugadores que podrían integrar la convocatoria de Néstor Lorenzo. Su eventual ausencia representaría otro inconveniente para el entrenador, que tendrá que evaluar las alternativas disponibles en el mediocampo.

¿Qué otras bajas tendría la Selección Colombia?

La Tricolor ya tiene dos ausencias importantes para la próxima fecha FIFA. Luis Díaz sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido del Bayern Múnich frente al Arsenal por la Champions League, mientras que Juan Camilo 'Cucho' Hernández presentó una lesión en el sóleo proximal izquierdo con el Real Betis.

En el caso de Ríos, será necesario esperar los resultados de los exámenes médicos para conocer si podrá estar disponible.

América ganó y se le escapó a Santa Fe en la lucha por la Libertadores: así quedó la tabla de reclasificación
RELACIONADO

América ganó y se le escapó a Santa Fe en la lucha por la Libertadores: así quedó la tabla de reclasificación

La Selección Colombia enfrentará a Chile el próximo 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El segundo encuentro se disputará el 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, en territorio chileno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Richard Ríos

En muletas: así salió Richard Ríos de su úlitmo partido en Arabia Saudita tras insólita lesión

Copa Sudamericana

Aeropuerto Ernesto Cortissoz se prepara para recibir a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro: estas son las obras

Liga BetPlay

¿Qué tan lento se juega en Colombia? El ranking que comparó a diez ligas

Otras Noticias

Educación

Colombia se raja en Pruebas Saber: cayó 3 puntos en calendarios A y B

El docente Juan David Gómez advirtió que, si las instituciones educativas no ajustan sus metodologías, los resultados académicos podrían continuar deteriorándose.

Licencia de paternidad

Licencia de paternidad en Colombia podría aumentar hasta 12 semanas: así avanza el proyecto de ley

La licencia de paternidad en Colombia podría pasar de 2 a 12 semanas. Conozca cómo sería el aumento y en qué va el proyecto de ley en el Congreso.

Viral

Valentina Ferrer habló por primera vez sobre J Balvin tras su ruptura amorosa

Estados Unidos

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

EPS

Dan a conocer las cirugías que las EPS no están obligadas a cumplir según la ley