La jornada del jueves 29 de octubre en el fútbol colombiano tuvo dos partidos de vital importancia, no solo por la pelea por el punto invisible que otorgan los dos primeros puestos de la tabla y que podría significar el paso a la final en los cuadrangulares, sino por la clasificación a copas internacionales a través de la tabla de reclasificación.

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América vs. Fortaleza y Nacional vs. Independiente Santa Fe fueron los dos partidos que se jugaron la noche del jueves por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II.

Vale recordar que Atlético Nacional ocupa la primera posición de esta tabla anual con una diferencia de 19 puntos sobre el segundo lugar, por lo que su presencia en la fase previa de Copa Libertadores, en caso de no ser campeón, está casi confirmada.

América ganó y se le escapó a Santa Fe en la lucha por la Libertadores: así quedó la tabla de reclasificación

En el primer turno, América de Cali venció 2-1 a Fortaleza tras iniciar perdiendo el partido pero en cuestión de 8 minutos, con goles de Yeison Guzmán y Jhon Palacios se llevó los tres puntos para treparse al liderato de la tabla con 34 puntos, al menos mientras jugaba Nacional.

Para finalizar la jornada, Atlético Nacional venció 2-0 a Independiente Santa Fe con ambas anotaciones en el primer tiempo, que pudo haber sido mucho más abultado debido a la poca resistencia que puso el club 'cardenal', que jugó con una nómina mixta pensando en el juego de Copa Betplay frente a Once Caldas; Elías Cabrera y un autogol de Emmanuel Olivera definieron la victoria 'verdolaga'. Con la victoria, Nacional recuperó el liderato con 35 unidades.

Con estos resultados, América se despegó de Santa Fe en la tabla de reclasificación y le sacó 5 puntos en la lucha por uno de los cupos a la Copa Libertadores 2027; así quedó la tabla:

Nacional - 87 puntos América - 68 puntos Santa Fe - 63 puntos Junior - 60 puntos (ya clasificado) Once Caldas - 58 puntos Cali - 57 puntos Tolima - 57 puntos Millonarios - 52 puntos

¿Cómo se distribuyen los cupos a torneos internacionales?

Colombia cuenta con cuatro cupos a Copa Libertadores e igual cantidad a Copa Sudamericana; los dos campeones del año tienen el cupo directo a la fase de grupos, mientras los dos mejores de la reclasificación que no hayan sido campeones irán a la fase previa.

Los cuatro siguientes en la tabla, que no hayan quedado campeones de liga, clasificarán a la Copa Sudamericana; sin embargo, la Copa BetPlay también otorga un cupo a este torneo, por lo que un equipo que no sea campeón de liga y no esté en los primeros lugares de la tabla anual le podría quitar el cupo al torneo internacional.

Inter de Bogotá se encuentra en las semifinales de la Copa Betplay, y en caso de ser campeón, podría ser ese equipo que le quite el cupo a otro que esté bien ubicado en dicha tabla anual.