¿Qué tan lento se juega en Colombia? El ranking que comparó a diez ligas

El fútbol colombiano ocupó el último lugar de un ranking internacional que midió los desplazamientos a alta velocidad de los jugadores durante los partidos. El estudio del CIES Football Observatory comparó diez ligas y ubicó a la Liga BetPlay por debajo de campeonatos como la Premier League, la MLS y el Brasileirao.

¿En qué puesto quedó la Liga BetPlay en el ranking?

La competición colombiana registró un promedio de apenas 243 metros por futbolista cada 90 minutos en desplazamientos superiores a los 25 kilómetros por hora cuando su equipo no tenía la posesión del balón.

Este resultado la dejó en la décima posición de la clasificación, por detrás de otras nueve competiciones internacionales. La diferencia con el primer lugar es considerable: la Premier League de Inglaterra alcanzó los 359 metros por jugador, es decir, 116 metros más que el registro colombiano.

El listado quedó distribuido de la siguiente manera:

Inglaterra (Premier League): 359 metros. Estados Unidos (MLS): 314 metros. Alemania (Bundesliga): 311 metros. Brasil (Brasileirao): 298 metros. España (LaLiga): 288 metros. Italia (Serie A): 281 metros. Francia (Ligue 1): 270 metros. Argentina (Primera División): 264 metros. México (Liga MX): 257 metros. Colombia (Liga BetPlay): 243 metros.

La presencia de la MLS y el Brasileirao en los primeros puestos también llama la atención, pues ambas competiciones superaron a varios de los campeonatos europeos incluidos en la medición.

¿Qué mide el estudio y por qué import en el fútbol?

El dato de 243 metros no representa la distancia total que recorren los futbolistas colombianos durante un partido. La medición se concentra exclusivamente en los desplazamientos por encima de los 25 km/h cuando el equipo está sin posesión del balón.

Por eso, el resultado no permite concluir que la Liga BetPlay tenga jugadores menos preparados físicamente o que su nivel técnico sea inferior. Se trata de un indicador específico relacionado con los esfuerzos de alta intensidad sin balón.

El estudio también incluyó una medición con un umbral inferior, superior a los 20 km/h. En ese apartado, Colombia alcanzó un promedio de 575 metros por jugador cada 90 minutos y ocupó el octavo lugar entre diez ligas americanas analizadas.

¿Qué significa este resultado para el fútbol colombiano?

La ubicación en el último puesto abre interrogantes sobre aspectos del juego como las transiciones defensivas, la recuperación de posiciones, la presión sobre los rivales y la velocidad de respuesta cuando un equipo pierde la pelota.

Aunque el indicador no determina por sí solo el rendimiento de un campeonato, sí ofrece una referencia para analizar las exigencias físicas y tácticas de la Liga BetPlay frente a otras competiciones.

La diferencia con Inglaterra, Estados Unidos y Brasil deja un dato para el debate sobre la intensidad del fútbol colombiano y las características del juego que se desarrolla en el país.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.