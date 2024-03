Con los taches arriba: la tremenda patada de Richard Ríos que enciende polémica en Brasil

Sao Paulo y Palmeiras disputaron un clásico electrizante este domingo que terminó en empate 1-1, pero que ha sido motivo de discusión en todas las mesas de análisis de los espacios deportivos en Brasil. Si bien se vio mucho talento sobre la cancha, el tema central ha sido la controvertida actuación del árbitro Matheus Delgado Candançan y sus decisiones disciplinarias.

Más allá de que en Colombia los focos apuntaban a James Rodríguez y su segundo partido en el año ante un rival de peso, hubo otro colombiano presente en cancha que de a poco gana más ruido en Brasil. Se trata de Richard Ríos, quien fue titular en el 'verdao' este domingo, pero hoy es blanco de críticas por una jugada que le pudo costar la expulsión tranquilamente.

Al minuto 25 del primer tiempo, Alisson puso en ventaja a Sao Paulo en el marcador. La jugada inició con un saque de Weverton hacia la mitad del campo para Ríos, pero el balón no fue bien dirigido y Pablo Maia anticipó al colombiano para robarle la pelota. En su intento de retener la posesión del balón, Richard estiró mucho su pie y terminó propinándole un fuertísimo pisotón en la canilla a Maia que lo dejó tendido en el suelo.

En la repetición se ve cómo el volante antiqueño va con los taches arriba y se los termina enterrando a su rival. Aunque fue sin querer, el golpe fue durísimo, y aún con todo y eso, el árbitro Matheus Delgado no sancionó falta y dejó seguir la jugada. El VAR tampoco intervino para expulsar al colombiano. Afortunadamente para Sao Paulo la acción terminó en e gol de Alisson.

La polémica no quedó ahí y después del partido, en rueda de prensa y en zona mixta, se vivió un ambiente tenso por la inconformidad en el 'tricolor paulista' ante la no expulsión a Richard Ríos. Por ejemplo, el entrenador Thiago Carpini se refirió a todas las polémicas arbitrales del encuentro y aseguró que la que más molestia le trajo fue la de la falta de Ríos sobre Maia y que el árbitro no le sacara la roja a pesar de lo dura que fue y de las consecuencias que pudo traer.

Entrada forte de Richard Rios no Pablo Maia.



Jogador do Palmeiras só levou amarelo.



Ficou barato? 🤔pic.twitter.com/vQm2rslGCO — Fut Brasileirão. 🇧🇷 (@futbrasileirao_) March 3, 2024

"Para mí, más que la jugada de Rafael y Luciano, fue la jugada de Richard Ríos. Discernir la regla, no le corresponde al árbitro decidir el resultado de la jugada. Independientemente de si fue gol o no, hay que aplicar la regla. En mi opinión, fue su mayor error. No tiene sentido criticar a los árbitros, pero no es la primera vez que tenemos algún tipo de queja", dijo Carpini en rueda de prensa.

Después, en zona mixta, apareció cojeando Pablo Maia, quien mostró los raspones y moretones que le ocasionó Richard Ríos con su dura entrada y reveló el diálogo que tuvo con el árbitro por el reclamo de la falta y la explicación de éste para no haber frenado y expulsar al colombiano.

"Lamentablemente (volverá a casa con la herida). Cuando fui a robar el balón llegó tarde, fui a hablar con el árbitro. Dijo que, como era gol, no podía expulsarlo. Pero la vida sigue, nuestra directiva verá qué se puede hacer", declaró.

COMO FICOU A PERNA DO PABLO MAIA! 😱😱 O volante do São Paulo levou uma entrada feia de Richard Ríos, que levou amarelo no lance e deixou os tricolores na bronca! pic.twitter.com/SIlGWnytFu — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 4, 2024