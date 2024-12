Rigoberto Urán y el conmovedor mensaje con el que se despidió de su carrera como ciclista

Con 37 años y una carrera que dejó huella en el ciclismo mundial, Rigoberto Urán anunció oficialmente su retiro del deporte profesional.

El “Toro de Urrao” compartió un mensaje en redes sociales cargado de emociones en el que reflexionó sobre los años dedicados al ciclismo, sus logros y las enseñanzas que marcaron su vida.

El adiós de Rigoberto Urán

"Hoy, para mí, es un día lleno de emociones difíciles de poner en palabras", escribió el antioqueño, quien durante ocho años compitió con el equipo estadounidense EF Education-EasyPost.

Urán destacó que no solo encontró un hogar deportivo en esta escuadra, sino una familia que le ayudó a crecer como persona. "Aquí me terminé de formar no solo como ciclista, sino como ser humano, y por eso siempre estaré agradecido", agregó.

Rigoberto Urán deja un legado impresionante en el ciclismo. Entre sus logros más destacados están el subcampeonato del Giro de Italia en 2013 y 2014, y el subcampeonato del Tour de Francia en 2017, uno de los momentos cumbre de su carrera. Además, se consagró como una figura querida y respetada por su carisma, humor y autenticidad.

El colombiano expresó su gratitud por las experiencias vividas en la carretera: "Me llevo recuerdos que guardaré en lo más profundo de mi corazón: las mil batallas, las carreras épicas, las lágrimas, los golpes, las alegrías... Pero, sobre todo, me llevo a las personas".

Un nuevo capítulo: la familia como prioridad

Aunque cierra su etapa como ciclista profesional, Rigoberto Urán no considera esto un adiós, sino un "hasta pronto". "Este no es un adiós, sino un “nos vemos pronto”. La bicicleta siempre será parte de mi vida, pero ahora empieza una nueva etapa, y la enfrento con el mismo entusiasmo y pasión que me llevaron a las líneas de salida en cada carrera".

"Estoy listo para esa carrera, quizá la más importante de mi vida", concluyó Rigoberto Urán, quien deja no solo un palmarés admirable, sino también una inspiración para futuras generaciones del ciclismo colombiano.