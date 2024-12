¡Hasta siempre, Rigo! El 'Toro de Urrao' se despide del ciclismo profesional

Rigoberto Urán, uno de los grandes del ciclismo colombiano, le dijo adiós al ciclismo profesional este 2024. El 'Toro de Urrao' reveló esta noticia el pasado 11 de febrero en una entrevista exclusiva con Noticias RCN. El pelotón del WorldTour y los amantes del deporte de las bielas extrañarán a uno de los corredores más carismáticos y profesionales.

"Definitivamente sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo y a mi me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida (que se va a retirar), pero este año llegué a una conclusión que ya es mi última temporada como ciclista profesional, es la primera vez que lo digo realmente, porque hemos dado indicios, pero me da un calor que ni cuento", señaló 'Rigo' en su momento.

Urán superó una infancia complicada, en la cual la violencia de nuestro país le arrebató a su padre cuando tenía escasos 14 años. El estelar pedalista se propuso sacar adelante a su familia y lo logró... con creces. Demostró todo su talento en Europa y llevó la bandera 'tricolor' a los podios más importantes del mundo.

El legado de Rigo

Fue subcampeón del Tour de Francia 2017, del Giro de Italia 2013 y 2014, y de la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ganó etapas en las tres 'grandes vueltas' y se hizo con el título de carreras como la del Gran Premio de Quebec.

'Rigo' siempre entregó todo y fue un ejemplo para miles de jóvenes alrededor del mundo. Es sinónimo de resiliencia, superación y profesionalismo.

Rigoberto Urán: palmarés completo

2004

Vuelta del Porvenir de Colombia

2005

Vuelta del Porvenir de Colombia

2007

1 etapa de la Bicicleta Vasca​

1 etapa de la Vuelta a Suiza

2.º en el Campeonato Nacional de Contrarreloj

2012

1 etapa de la Volta a Cataluña

Clasificación de los jóvenes del Giro de Italia

2.º en los Juegos Olímpicos en Ruta

Giro del Piemonte

2013

2.º en el Giro de Italia, más 1 etapa

2014

2.º en el Giro de Italia, más 1 etapa

2015

Campeonato de Colombia Contrarreloj

Gran Premio de Quebec

2017

2.º en el Tour de Francia, más 1 etapa

Milán-Turín

2018

1 etapa de la Colombia Oro y Paz

1 etapa del Tour de Eslovenia

2021

1 etapa de la Vuelta a Suiza

2022