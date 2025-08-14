Rigoberto Urán sufrió un accidente y tendrá que entrar a cirugía: esto se sabe

Rigoberto Urán, el importante ciclista colombiano, tuvo un percance durante las últimas horas y lo expuso en sus redes sociales.

El medallista olímpico en Londres 2012, les contó a sus seguidores que se fracturó uno de los huesos de la clavícula y que, luego de que se realizó la respectiva radiografía, se confirmó que tiene que ingresar a cirugía.

¿Cómo fue el accidente que tuvo Rigoberto Urán? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el accidente en el que Rigoberto Urán se fracturó la clavícula

Rigoberto Urán, mediante una historia de Instagram, mostró que se rompió uno de los huesos de la clavícula y manifestó que no podía creer que se lesionó sin estar montando en bicicleta.

Además, reveló que la zona de la lesión se encontraba inflamada y explicó que lo que ocurrió fue que se cayó de la cama. Sus palabras fueron las siguientes:

"Vea pues como se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos. Ya teníamos bastantes y esta es una cosa que ni me la creo", comenzó diciendo Rigoberto Urán en el video.

"Tengo la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama anoche y voy ahorita para cirugía. Miren ese hueso como está", agregó.

Además, en otra historia, el icónico ciclista colombiano mostró la radiografía y aseguró que, a pesar del percance, lo único que le quedaba era reírse y ponerle buena cara al problema.

¿Cómo está el estado de salud de Rigoberto Urán tras su inesperado accidente?

En los dos videos que publicó Rigoberto Urán en su cuenta de Instagram, se pudo apreciar que en términos generales se encuentra bien y que ya está bajo el monitoreo de su especialista de confianza.

De esa manera, se espera que en las próximas horas revele cómo le fue en el proceso de cirugía y detalle cuánto será el tiempo de la recuperación.