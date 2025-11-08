CANAL RCN
Así fue la conmovedora reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Miguel Uribe

El emblemática ciclista colombiano se solidarizó con los seres queridos de Miguel Uribe tras el fallecimiento. Estos son los detalles.

Foto: @migueluribet y @efprocycling en Instagram.

agosto 11 de 2025
04:26 p. m.
Colombia se encuentra de luto debido a que después de más de dos meses de estar luchando por su vida, Miguel Uribe falleció en la Fundación Santa Fe.

El estado del precandidato presidencial se agravó el pasado 9 de agosto de 2025 debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. Tras esa situación, los especialistas realizaron varias intervenciones quirúrgicas para tratar de estabilizar a Miguel Uribe, pero, a pesar de todos los esfuerzos posibles, el senador falleció a la 1:56 de la madrugada de este 11 de agosto.

En medio de ese desgarrador desenlace, Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más emblemáticos del país, se solidarizó con los familiares de Miguel Uribe y reaccionó en sus redes sociales.

Esta fue la reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Al poco tiempo de que la Fundación Santa Fe confirmó la muerte de Miguel Uribe, Rigoberto Urán empatizó con la coyuntura y reposteó un mensaje de María Claudia Tarazona, la esposa del precandidato presidencial.

En esas palabras de último adiós, María Claudia Tarazona expresó que Miguel Uribe siempre será el amor de su vida, que le regaló los mejores días de su vida y que no solo fue un hombre preocupado por el bienestar de Colombia, sino que también un esposo y padre ejemplar.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas y el mejor papá para Alejandro", inició detallando María Claudia Tarazona en su mensaje de último adiós.

"Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", agregó.

Estas palabras estuvieron acompañadas de una foto en la que María Claudia Tarazona abrazó a Miguel Uribe y él apareció sonriente y enamorado.

Mariana Pajón también reaccionó tras la muerte de Miguel Uribe

Al igual que Rigoberto Urán, Mariana Pajón, la medallista olímpica, se mostró muy afectada por el fallecimiento de Miguel Uribe y aseguró que le está doliendo mucho lo que está sucediendo en Colombia.

En una historia de Instagram, Mariana Pajón publicó un corazón con la bandera de Colombia derramando sangre y escribió lo siguiente:

Duele y mucho.

 

