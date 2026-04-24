Jugador confundido con el argentino que 'amenazó' a la Selección Colombia Sub-17 volvió a romper el silencio: esto dijo

Luego de que la Selección Colombia Sub-17 se proclamó campeona del Sudamericano, surgió una polémica de la que aún se sigue hablando.

Julio Coria, jugador de la 'albiceleste', fue entrevistado por la transmisión oficial y arremetió contra la 'tricolor', enviándole una 'amenaza' para el futuro.

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"Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el or**", fue lo que exactamente aseguró.

Sin embargo, la transmisión oficial se equivocó y no puso su nombre, sino que lo confundió con Felipe Echenique, otro jugador de la Selección Argentina Sub-17.

En consecuencia, Felipe, que es un futbolista formado en Lanús, comenzó a recibir comentarios negativos en sus redes sociales e, incluso, el club tuvo que redactar un comunicado rechazando esos hechos.

"El Club Atlético Lanús expresa su más enérgico respaldo a nuestro jugador juvenil Felipe Echenique, quien en las últimas horas ha sido injustamente señalado a raíz de declaraciones que le fueron erróneamente atribuidas tras la finalización del Campeonato Sudamericano Sub-17", se puntualizó.

"Luego del encuentro en el que la Selección Colombia fue derrotada por su par de Colombia, se viralizaron en distintos medios y redes sociales manifestaciones que, de manera incorrecta, fueron adjudicadas a Echenique durante la transmisión oficial del partido, tratándose de un error de identificación por parte de la televisación en su gráfica. A raíz de esa confusión, ha sido objeto de agravios, hostigamientos y amenazas en sus redes sociales", se añadió.

Además, en las últimas horas, Felipe Echenique reapareció en su cuenta de Instagram. ¿Qué dijo?

Así volvió a romper el silencio Felipe Echenique, jugador de Argentina Sub-17 confundido con Julio Coria, que arremetió con la Selección Colombia

Felipe Echenique subió a sus historias de Instagram una foto en la que aparece entrenando con los colores de la selección de su país.

Y, aunque no escribió ni una sola palabra, sí acompañó la imagen con una canción que habla de dejar los rencores.

Se trata de 'Ángeles y Demonios', que es interpretada por Don Omar y dice lo siguiente:

Deja atrás los rencores, busca rumbo, tienes tiempo. No confíes ni en ti mismo; no hay amigos en el infierno. Sentí una paz inmensa cuando aquel ángel me hablaba.

Julio Coria, jugador que 'amenazó' a la Selección Colombia Sub-17, pidió disculpas

En la noche del 23 de abril de 2026, Julio Coria, en las redes oficiales de la Selección Argentina, pidió perdón por sus polémicas declaraciones.

"Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la Selección, al pueblo, a la Conmebol y al pueblo que estuvo ahí. No fue mi intención decir esas palabras, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Ellos nos ganaron bien, son un buen equipo y solo eso, pedirles disculpas de corazón", dijo.