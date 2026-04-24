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Luto: esta fue la desgarradora reacción de Nairo Quintana tras la muerte de Cristian Muñoz, el ciclista colombiano

Nairo Quintana se enteró de lo sucedido antes de comenzar la segunda etapa de la Vuelta Asturias.

Foto: AFP y Deportes RCN.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
05:06 p. m.
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El ciclismo colombiano se encuentra de luto tras la inesperada muerte de Cristian Muñoz, el pedalista colombiano.

Este reconocido ciclista falleció en la mañana del 24 de abril de 2026, en Europa, luego de que presentó complicaciones por una herida que tenía en una de sus rodillas.

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Cristian Muñoz había tenido una fuerte caída en el Tour du Jura y, por lo tanto, desde el primer momento fue llevado a un centro clínico de alta complejidad para que trataran su herida.

Sin embargo, en un hospital de Oviedo, España, descubrieron que la herida había adquirido una infección grave y, desafortunadamente, desmejoró su estado de salud notablemente hasta causarle la muerte.

Tras esa difícil noticia, Nairo Quintana habló con los medios de comunicación y entregó un desgarrador mensaje.

Este fue el desgarrador mensaje de Nairo Quintana tras la muerte de Cristian Muñoz, el ciclista colombiano

Este 24 de abril de 2026, Nairo Quintana estuvo presente en la segunda etapa de la Vuelta Asturias y cruzó la meta en primer lugar.

Sin embargo, su logro estuvo lleno de nostalgia y sentimiento debido a que reveló que se encuentra muy afectado por la muerte de Cristian Muñoz.

"Es verdaderamente triste. Esta mañana cuando hemos escuchado la noticia, me he quedado frío", comenzó diciendo Nairo Quintana.

"Era un niño que tenía muchísima vida por delante, muchísimo que dar en el deporte y al país. Es verdaderamente triste y lamentable. Mis condolencias para la familia, para el ciclismo colombiano, para su equipo NU, lamentando la situación profundamente", añadió.

Cristian Muñoz, un ciclista que dejó en alto al ciclismo colombiano

Cristian era oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y tenía 30 años.

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Este pedalista colombiano inició su carrera profesional en Coldeportes Zenú y, posteriormente, hizo parte del UAE Team Emirates y NU Colombia.

A lo largo de su trayectoria, Cristian Muñoz ganó dos etapas de la Vuelta de la Juventud a Colombia y también cruzó la meta en primer lugar en una del Giro Ciclístico d'Italia.

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