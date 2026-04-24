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“He ganado más títulos que Junior”: Exfutbolista de Atlético Nacional explotó las redes

Video de Orlando Berrío contra Junior explotó las redes sociales.

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Foto: Atlético Nacional-Junior

Noticias RCN

abril 24 de 2026
06:16 p. m.
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Las declaraciones de Orlando Berrío contra Junior de Barranquilla se volvieron virales en redes sociales tras un cruce verbal ocurrido antes de un partido amateur. El exjugador de Atlético Nacional respondió a provocaciones con una frase que reavivó la rivalidad entre hinchadas.

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El episodio se registró en un ambiente informal, cuando el exdelantero compartía con futbolistas aficionados. Allí, algunos asistentes lo provocaron con comentarios sobre la Copa Libertadores de 1989 y la frase “Junior, tu papá”. La respuesta de Berrío no tardó en llegar.

¿Qué dijo Orlando Berrío sobre Junior?

Lejos de ignorar los comentarios, Berrío decidió responder con argumentos ligados a su carrera profesional. Primero cuestionó cuántos títulos tiene Junior de Barranquilla y luego lanzó la frase que generó el revuelo:

Yo solo he ganado más títulos que Junior, afirmó Berrío.

La afirmación, más allá del tono del momento, tiene respaldo en cifras. Mientras el club barranquillero suma alrededor de 15 títulos oficiales, el exjugador acumula 16 en su trayectoria profesional, incluyendo logros en Colombia y el exterior.

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Berrío fue una de las piezas clave de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016 y posteriormente tuvo paso por el fútbol brasileño, donde también levantó trofeos importantes.

¿Cuántos títulos tiene Berrío frente a Junior?

El contraste de números fue el centro de la discusión. Junior de Barranquilla cuenta con una historia importante en el fútbol colombiano, con campeonatos de liga, copas nacionales y participaciones internacionales destacadas.

Por su parte, Orlando Berrío suma títulos con Atlético Nacional y también en su etapa con Flamengo, donde ganó Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, consolidando un palmarés competitivo a nivel continental.

Tras la viralización del video, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, hinchas de Junior cuestionaron el contexto de la declaración, mientras otros usuarios defendieron los logros del jugador.

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El episodio vuelve a evidenciar cómo las rivalidades del fútbol colombiano trascienden el campo de juego y siguen vigentes incluso fuera de la competencia oficial.

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