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Luto en el ciclismo colombiano: falleció pedalista que fue compañero de Pogacar

Cristian Camilo Muñoz perdió la vida en las últimas horas luego de haber sufrido un terrible accidente.

Cristian Muñoz
Foto: @cristianmunoz789

Sergio García

abril 24 de 2026
06:55 a. m.
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El ciclismo colombiano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del pedalista Cristian Camilo Muñoz, una noticia que enluta no solo a su equipo, sino a todo el deporte nacional. El corredor, quien hacía parte de la escuadra Nu Colombia, perdió la vida luego de un grave accidente sufrido en plena competencia durante la Vuelta a Asturias, en Europa.

Un accidente que terminó en tragedia

El incidente ocurrió en medio del desarrollo de la exigente prueba, cuando Muñoz sufrió una caída que generó inmediata preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico presente en la carrera. Tras el impacto, el ciclista fue atendido de urgencia y posteriormente trasladado a un centro asistencial.

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A pesar de los esfuerzos médicos su estado de salud se complicó con el paso de las horas. Noticias RCN habló con el director del Nu Colombia y confirmaron que Cristian Camilo Muñoz desarrolló una sepsis, una infección severa que afectó su organismo de manera irreversible. Aunque fue remitido a una clínica especializada en Francia para recibir atención avanzada, el corredor no logró sobreponerse a la agresividad de la bacteria.

Su fallecimiento se produjo en la noche del jueves 23 de abril, sobre las 10:00 p.m. en Colombia, mientras que en territorio europeo ya transcurría la madrugada del viernes 24 de abril, alrededor de las 5:00 a.m., momento en el que se confirmó oficialmente la triste noticia.

Una carrera marcada por el esfuerzo y el talento

Cristian Camilo Muñoz deja un legado de dedicación y disciplina dentro del ciclismo. A lo largo de su trayectoria, logró abrirse camino en el exigente pelotón internacional, incluso formando parte del equipo UAE Team Emirates en el World Tour. En 2019, tuvo la oportunidad de compartir equipo con figuras de talla mundial como el esloveno Tadej Pogacar, lo que evidenciaba su proyección y condiciones deportivas.

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Su paso por el ciclismo europeo y su más reciente vínculo con Nu Colombia reflejaban a un corredor comprometido, en constante crecimiento y con aspiraciones de seguir dejando huella en las grandes competencias.

La noticia ha generado múltiples reacciones en el entorno deportivo, donde compañeros, equipos y aficionados han expresado su tristeza y solidaridad con la familia del ciclista. Desde distintos sectores del país se han elevado mensajes de condolencias en honor a su memoria.

En medio de este difícil momento, el deporte colombiano se une en un mismo sentimiento de pesar. La partida de Cristian Camilo Muñoz no solo deja un vacío en el ciclismo, sino también en quienes compartieron con él dentro y fuera de las carreteras. Su recuerdo permanecerá como símbolo de entrega y pasión por este deporte.

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