CANAL RCN
Deportes

River Plate vs. Palmeiras, ida de cuartos de final de Copa Libertadores: hora y TV

River Plate y Palmeiras protagonizan una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Prográmese para el juego.

JuanFer
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
10:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

River Plate y Palmeiras, dos firmes candidatos a la corona, abren este miércoles 17 de septiembre el primer capítulo de la llave más atractiva de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental, donde los Millonarios intentarán marcar el rumbo ante más de 80.000 fanáticos.

Será un duelo entre dos campeones múltiples: River venció por última vez en 2018, mientras que Palmeiras festejó en 2020 y 2021, como punta de lanza del dominio brasileño en la Copa en las últimas seis temporadas.

Otro papelón de Millonarios: así quedó eliminado de Copa BetPlay a manos de Envigado
RELACIONADO

Otro papelón de Millonarios: así quedó eliminado de Copa BetPlay a manos de Envigado

Pero unos y otros han tenido grandes actuaciones en los últimos años y también se han enfrentado en cruces mano a mano con antecedentes favorables al conjunto paulista, que eliminó a los argentinos en las semifinales de 1999 y de 2020.

Puntero en el torneo Clausura local e instalado en los cuartos de la Copa Argentina, el equipo de la banda roja cruzada afronta tres competencias en el último tramo del año, aunque el eje central es, desde luego, la Gloria Eterna.

River llega a este encuentro confiado, sin perder desde junio, cuando cayó ante el Inter de Milán en la primera ronda del Mundial de Clubes, e invicto en la Libertadores, aunque sufrió más de la cuenta en octavos para doblegar por penales al Libertad paraguayo.

Palmeiras también tiene la Libertadores en la mira. Y los pupilos del portugués Abel Ferreira aterrizan en Buenos Aires con una hoja de vida altamente competitiva: único equipo con puntaje perfecto en la etapa de grupos y tránsito cómodo por octavos (global 4-0 ante Universitario de Perú).

Luis Díaz recibió su primer premio de alto valor en Alemania por este golazo
RELACIONADO

Luis Díaz recibió su primer premio de alto valor en Alemania por este golazo

En el Brasileirão lleva diez partidos seguidos sin perder y está tercero, a cuatro puntos del líder Flamengo y con un partido menos, y con mucha confianza tras aplastar el sábado por 4-1 a Inter de Porto Alegre.

¿Dónde ver River Plate vs. Palmeiras?

  • Fecha: miércoles 17 de septiembre
  • Horario: 7:30 p.m. (hora colombiana=
  • Televisión: ESPN y Disney+

Posibles formaciones

River: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Juanfer Quintero o Juan Portillo - Maxi Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Bayern Múnich vs. Chelsea: cuándo y dónde ver el debut de Luis Díaz en Champions League
RELACIONADO

Bayern Múnich vs. Chelsea: cuándo y dónde ver el debut de Luis Díaz en Champions League

Palmeiras: Weverton - Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício o Andreas Pereira - Felipe Anderson, José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Leonel Álvarez

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

Luis Díaz

Luis Díaz recibió su primer premio de alto valor en Alemania por este golazo

Atlético Nacional

OFICIAL| Dimayor anunció drástica decisión tras el error de Atlético Nacional con los cuatro extranjeros

Otras Noticias

Ministerio de la Igualdad

Juan Carlos Florián se habría identificado con género masculino cuando aplicó al Minigualdad

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, reveló los documentos que presentó Florián al momento de aspirar a sus cargos en el ministerio.

Artistas

Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa

El cantante ingresó a una entidad hospitalaria sin signos vitales. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Artistas

Paulina Vega pide extender las licencias de maternidad en Colombia: "Es un crimen"

Secretaría de Hábitat

Así se puede inscribir a la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá: últimos días

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud