River Plate vs. Palmeiras, ida de cuartos de final de Copa Libertadores: hora y TV

River Plate y Palmeiras, dos firmes candidatos a la corona, abren este miércoles 17 de septiembre el primer capítulo de la llave más atractiva de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental, donde los Millonarios intentarán marcar el rumbo ante más de 80.000 fanáticos.

Será un duelo entre dos campeones múltiples: River venció por última vez en 2018, mientras que Palmeiras festejó en 2020 y 2021, como punta de lanza del dominio brasileño en la Copa en las últimas seis temporadas.

Pero unos y otros han tenido grandes actuaciones en los últimos años y también se han enfrentado en cruces mano a mano con antecedentes favorables al conjunto paulista, que eliminó a los argentinos en las semifinales de 1999 y de 2020.

Puntero en el torneo Clausura local e instalado en los cuartos de la Copa Argentina, el equipo de la banda roja cruzada afronta tres competencias en el último tramo del año, aunque el eje central es, desde luego, la Gloria Eterna.

River llega a este encuentro confiado, sin perder desde junio, cuando cayó ante el Inter de Milán en la primera ronda del Mundial de Clubes, e invicto en la Libertadores, aunque sufrió más de la cuenta en octavos para doblegar por penales al Libertad paraguayo.

Palmeiras también tiene la Libertadores en la mira. Y los pupilos del portugués Abel Ferreira aterrizan en Buenos Aires con una hoja de vida altamente competitiva: único equipo con puntaje perfecto en la etapa de grupos y tránsito cómodo por octavos (global 4-0 ante Universitario de Perú).

En el Brasileirão lleva diez partidos seguidos sin perder y está tercero, a cuatro puntos del líder Flamengo y con un partido menos, y con mucha confianza tras aplastar el sábado por 4-1 a Inter de Porto Alegre.

¿Dónde ver River Plate vs. Palmeiras?

Fecha: miércoles 17 de septiembre

Horario: 7:30 p.m. (hora colombiana=

Televisión: ESPN y Disney+

Posibles formaciones

River: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Juanfer Quintero o Juan Portillo - Maxi Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton - Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício o Andreas Pereira - Felipe Anderson, José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.