Otro papelón de Millonarios: así quedó eliminado de Copa BetPlay a manos de Envigado

El presente de Millonarios sigue sin levantar cabeza y ahora se suma otro golpe que afecta directamente a su hinchada, pues el equipo quedó eliminado de la Copa BetPlay 2025 tras empatar sin goles ante Envigado FC en el estadio de Techo.

El cuadro azul necesitaba remontar el 1-0 sufrido en el Polideportivo Sur hace dos semanas, pero nunca encontró claridad ofensiva. El empate global favoreció al equipo antioqueño, que se clasificó a los cuartos de final y mantiene su invicto en el torneo.

Millonarios, sin reacción y con la hinchada en contra

Pese a que recientemente llegó Hernán Torres como nuevo director técnico, el conjunto embajador no logra recomponer su camino. La falta de gol y las imprecisiones en ataque se hicieron evidentes en un partido que terminó con la paciencia colmada de la hinchada.

“Los hinchas no se guardaron nada y entonaron cánticos en contra de los jugadores”, reflejando el descontento por la crisis deportiva que atraviesa el club. Con este resultado, Millonarios se despide de otro torneo en medio de una temporada irregular que genera más preguntas que certezas.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa BetPlay

Con la clasificación de Envigado, los cruces de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera:

Santa Fe vs. Medellín

Deportivo Pereira vs. Envigado FC

América de Cali vs. Junior de Barranquilla (que eliminó a Atlético FC en los penales)

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto u Once Caldas (serie que favorece 2-1 al conjunto albo y aún está pendiente).

La eliminación de Millonarios deja al equipo con la obligación de enfocarse en la Liga BetPlay, mientras Envigado celebra un logro que lo confirma como una de las sorpresas de la Copa.