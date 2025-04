'Tino' Asprilla fue víctima de robo: así contó cómo lo atracaron y estafan a sus contactos

Faustino “el Tino” Asprilla, reconocido exfutbolista colombiano y figura emblemática de la Selección Colombia, fue víctima de la delincuencia en pleno centro de Bogotá.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando un hombre en motocicleta lo abordó en el andén frente a la Fiscalía, arrebatándole su celular mientras hablaba por él. Pero lo más grave vino después, cuando los ladrones usaron su número para estafar a sus contactos.

“Esta mañana me atracaron, estaba hablando por celular... se subió un tipo en una moto al andén, me arrebató el teléfono y no tuve tiempo de reaccionar”, contó el exjugador en un video difundido en sus redes sociales.

Asprilla alerta a sus contactos

La SIM del celular robado ha sido activada por los delincuentes para contactar a amigos y conocidos del Tino y pedirles dinero en su nombre. Ya varios han caído en la trampa, incluyendo figuras como el humorista 'Caremonja' y una doctora amiga del exfutbolista.

“Están sacando de ahí los números de las personas que yo tenía en mis contactos y les están pidiendo plata. No le den plata a nadie, yo no he pedido plata a nadie... Ya robaron a ‘Caremonja’, robaron a una doctora. No consignen, que yo no estoy pidiendo plata. Eliminen ese número”.

Asprilla busca a los responsables y pide ayuda

Asprilla afirmó que está intentando rastrear el dispositivo, aunque hasta ahora no ha logrado ubicarlo. “Den por seguro que lo voy a encontrar… voy a publicar la cuenta donde están consignando plata para que me ayuden a ubicar a esa persona”.

Según lo revelado por sus allegados, los estafadores están utilizando la cuenta número 46820500116 del banco Scotiabank, a nombre de Víctor Manuel Romero Zapata, con cédula 1022390996.